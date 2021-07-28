Темы дня

Культура / Кино
28 июля 2021, 14:53

Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с юбилеем

Наталия Белохвостикова

В 1984 году Наталия Белохвостикова удостоилась звания "Народный артист РСФСР", а в 2003 году получила орден Почёта. Фото: скриншот из интервью на телеканале "Россия 1".

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, киноактрису Наталию Белохвостикову с юбилейным днём рождения. Сегодня ей исполняется 70 лет.

В своей поздравительной телеграмме глава государства подчёркивает, что актриса внесла большой вклад в отечественный кинематограф и создала яркую палитру запоминающихся образов.

"Ваш талант, актёрское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей", - передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал Наталии Белохвостиковой и её супругу Владимиру Наумову творческого вдохновения, здоровья и благополучия.

Наталия Белохвостикова родилась в 1951 году в Москве в семье посла и переводчицы. Свою первую роль в кино Наталия исполнила в 1965 году - она сыграла в небольшом эпизоде фильма Марка Донского "Сердце матери", который снимался в Стокгольме.

В 1967 году, когда Наталия училась ещё в 10-м классе, драматург и профессор ВГИКа Сергей Герасимов пообещал взять её в институт без экзаменов. Впоследствии она сыграла в нескольких картинах Герасимова - "У озера" (1969) и "Красное и чёрное" (1976). За роль Лены Барминой в фильме "У озера" актриса была награждена Государственной премией СССР.

В 1971 году Наталия Белохвостикова окончила ВГИК, после чего до 1975 года работала в киностудии им. Максима Горького. В 1976 году стала актрисой Театра-студии киноактёра.

Среди других известных картин Белохвостиковой - "Пой песню, поэт..." (1971), "Надежда" (1973), "Легенда о Тиле" (1976), "Маленькие трагедии" (1979), где партнёром артистки по съёмочной площадке был Владимир Высоцкий, "Тегеран-43" (1980), "Принцесса цирка" (1982).

В 1984 году Наталия Белохвостикова удостоилась звания "Народный артист РСФСР", а в 2003 году получила орден Почёта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 22:03 / Политика
Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции