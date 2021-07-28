Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с юбилеем

В 1984 году Наталия Белохвостикова удостоилась звания "Народный артист РСФСР", а в 2003 году получила орден Почёта. Фото: скриншот из интервью на телеканале "Россия 1".

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, киноактрису Наталию Белохвостикову с юбилейным днём рождения. Сегодня ей исполняется 70 лет.

В своей поздравительной телеграмме глава государства подчёркивает, что актриса внесла большой вклад в отечественный кинематограф и создала яркую палитру запоминающихся образов.

"Ваш талант, актёрское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей", - передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал Наталии Белохвостиковой и её супругу Владимиру Наумову творческого вдохновения, здоровья и благополучия.

Наталия Белохвостикова родилась в 1951 году в Москве в семье посла и переводчицы. Свою первую роль в кино Наталия исполнила в 1965 году - она сыграла в небольшом эпизоде фильма Марка Донского "Сердце матери", который снимался в Стокгольме.

В 1967 году, когда Наталия училась ещё в 10-м классе, драматург и профессор ВГИКа Сергей Герасимов пообещал взять её в институт без экзаменов. Впоследствии она сыграла в нескольких картинах Герасимова - "У озера" (1969) и "Красное и чёрное" (1976). За роль Лены Барминой в фильме "У озера" актриса была награждена Государственной премией СССР.

В 1971 году Наталия Белохвостикова окончила ВГИК, после чего до 1975 года работала в киностудии им. Максима Горького. В 1976 году стала актрисой Театра-студии киноактёра.

Среди других известных картин Белохвостиковой - "Пой песню, поэт..." (1971), "Надежда" (1973), "Легенда о Тиле" (1976), "Маленькие трагедии" (1979), где партнёром артистки по съёмочной площадке был Владимир Высоцкий, "Тегеран-43" (1980), "Принцесса цирка" (1982).

В 1984 году Наталия Белохвостикова удостоилась звания "Народный артист РСФСР", а в 2003 году получила орден Почёта.