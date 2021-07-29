KION представляет Фестиваль уличного кино: в Екатеринбурге пройдет показ короткометражных фильмов под открытым небом

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Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино: в последний уикенд июля и первые выходные в августе в Екатеринбурге пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов на самых заметных местах города — в Парке Маяковского и МЕГЕ Екатеринбург. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.

Основная миссия Фестиваля уличного кино — познакомить самую широкую аудиторию аудиторию с независимыми картинами российских авторов: в этом году Фестиваль идет более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. В конкурсную программу вошли девять короткометражных фильмов. Все их покажут на открытых площадках, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте.

Программа показов:

Парк Маяковского

31 июля — показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино 18+

1 августа — показ внеконкурсного альманаха «Фестиваль уличного кино: ТОП-7» 16+

МЕГА Екатеринбург (Амфитеатр)

7 августа — показ внеконкурсного альманах «Доброе кино» 16+

8 августа — показ внеконкурсного альманаха «Анимация для всех возрастов» 12+

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

В прошлом году 20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино в Москве был объявлен победитель фестиваля — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка» История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант на запуск производства будущего полнометражного фильма.

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора»,— делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всей стране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.

Регистрация на показы и актуальная программа — на сайте проекта.

Сайт и соцсети Фестиваля уличного кино:

https://wsffest.com

https://www.instagram.com/streetkinofest

https://vk.com/wsffest

https://www.facebook.com/WSFFEST

Сайт и соцсети онлайн-кинотеатра KION:

https://www.kion.ru/

https://instagram.com/kion.ru

https://vk.com/kionru

https://www.facebook.com/kion.ru

Информационная справка:

Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. Это яркий городской праздник, в программе которого: музыкальные акции, пикники, велопробеги, стрит-арт, встречи с известными деятелями кино и телевидения, образовательные мероприятия и другие события. Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и жюри. Победителя Фестиваля зрители определяют светом фонариков.

В 2015 году установил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие;

За 8 лет в Фестивале приняли участие более 3 млн человек.

Онлайн-кинотеатр KION — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента.

Covid-19

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях.