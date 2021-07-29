40-процентное российское кино

За прошедшие полгода совокупные кассовые сборы кинопроката на территории страны составили 21,8 млрд рублей. Понятно, что по сравнению с прошлым годом, когда в большинстве регионов кинотеатры были закрыты, цифра выросла, а по сравнению позапрошлым – так и остаётся низкой. Однако показатели российского кино превысили результаты первого полугодия 2019-го. «Облгазета» разбирается, что зрителям приглянулось в кино в первые шесть месяцев года.
Первое полугодие – время подводить промежуточные итоги. Срок, в общем, достаточный, чтобы сделать первые выводы. Но какие они? Российский прокат по-прежнему не может зарабатывать в полную мощь. По стране действуют ограничения по заполняемости залов. В Свердловской области можно продать только 75 процентов билетов от общего числа.
Но по сравнению с прошлым годом это, конечно, небо и земля. Кинотеатры, закрытые в регионе с конца марта 2020-го, открылись лишь в начале сентября. О сборах и речи быть не могло.
2021-й, по сути, первый год, в котором прокат существует в условиях ограничений, но существует. Сборы, как мы писали выше, составили 21,80 млрд рублей, из которых 8,96 млрд рублей (то есть больше 40 процентов) – собраны от продажи билетов на сеансы российского кино.
Результат налицо
Российское кино показало в первые полгода удивительные цифры. За шесть месяцев 2021-го наши фильмы смотрели больше, чем в 2019-м. Это что же получается? При стопроцентной заполняемости зала два года назад отечественные фильмы смотрели меньше. Разница, конечно, не такая большая – 8,96 (млрд) сейчас и 8,20 тогда. Но в чём причина?
Основной процент сборов пришёлся на январь и февраль. В эти месяцы прокатчики ставят крупные релизы. Тут и неделя выходных дней после Нового года, и далее День святого Валентина, и 23-е февраля.
В феврале 2021 года в прокате был «Конёк-Горбунок», комедия «Родные», «Батя», победитель «Кинотавра-2020» «Пугало», новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», «Love» с Сергеем Светлаковым, скандальная картина «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Александром Горчилиным и ещё ряд не очень крупных отечественных релизов. А с кем они соперничали? Да, в общем, ни с кем. Голливудских блокбастеров даже на пальцах одной руки не сосчитаешь. А в 2019-м ситуация была диаметрально противоположной. Тогда в череде крупных западных премьер у российского кино было гораздо меньше шансов. Как результат: 2,05 млрд сборов в 2021-м и только 1,3 млрд в 2019-м.
Зато зарубежные фильмы два года назад собрали в феврале 2,78 млрд. А в 2021-м только 1,53. Результат, как говорится, налицо.
Возможно, что для проката специально распределяли релизы. Такая практика существует. Как и практика «освобождать» сетку для громких отечественных премьер. В феврале такой фильм, по сути, был один – «Конёк-Горбунок». Он собрал 1,176 млрд рублей и стал одним из самых кассовых за полугодие.
Выручает семейное кино
Среди десяти самых кассовых фильмов за полгода – три отечественного производства. «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко, «Конёк-Горбунок» Олега Погодина и «Огонь» Алексея Нужного.
Тут тоже есть закономерность. Два отечественных фильма из первой пятёрки – семейные.
Вторая часть «Последнего богатыря» стала ещё масштабнее по спецэффектам, графике и привлекала целые семьи к просмотру в первые дни и недели нового года. Отсюда и цифры – первое место по сборам. Позади осталась даже диснеевская «Душа», с двумя «Оскарами» и «Золотыми глобусами».
Анимационный «Конёк-Горбунок» тоже кино семейное и тоже заточенное на большие сборы. Если «Богатырь» властвовал в прокате в начале января, то «Конёк» был поставлен перед 23 февраля и своего не упустил. Картина также «брала» зрителя спецэффектами, дорогой картинкой мифологического мира сказки Петра Ершова.
«Огонь» хоть и имеет одинаковый возрастной рейтинг с тем же «Богатырём», кино более сложное, с драматическим сюжетом. Хотя девятое место по сборам по итогам полугода – это неплохо.
В заключение хочется добавить, что первые полгода всё же предлагали зрителям выбор. На чём будут делать кассу прокатчики в августе – непонятно. Последние громкие отечественные релизы пришлись на май (0,73 млрд руб.). Уже в июне, по данным системы ЕАИС, отслеживающей проданные билеты и собранные деньги на территории страны, сборы российских фильмов упали до 0,14 млрд.
Топ-5 самых кассовых фильмов первого полугодия 2021 года.
|Фильм
|Страна
Сборы (млрд рублей)
|Зрители (млн человек)
|«Последний богатырь: Корень зла»
|Россия
|2,048*
|7,15
|«Душа»
|США
|1,290
|4,82
|«Конёк-Горбунок»
|Россия
|1,176
|4,80
|«Форсаж 9»
|США
|1,146
|4,00
|«Годзилла против Конга»
|США/Австралия
|0,885
|3,12
*Данные за период с 01.01.2021 по 30.06.2021. Все данные – ЕАИС
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- Опубликовано в №137 от 30.07.2021