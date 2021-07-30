Свердловский романтик против актуальной сатиры и комедии абсурда: чем удивит Фестиваль уличного кино

Главную роль в фильме «Чернильное море» сыграл Владимир Сарапульцев. Фото: Кадр из фильма «Чернильное море»

В Екатеринбурге предстоящие два уик-энда пройдут под знаком Фестиваля уличного кино. 31 июля и 1 августа показы лучших российских короткометражных фильмов состоятся в Парке им. Маяковского, а 7 и 8 августа – в амфитеатре у ТЦ «МЕГА».

Этот смотр впервые был проведён в 2014 году в 15 российских городах. В 2021-м фестиваль охватил уже 700 площадок страны – стартовал он 11 июня в Чебоксарах и завершит своё «путешествие» там же, в Чувашии, в деревне Пархикасы. Екатеринбург в графике феста оказался как раз где-то в районе экватора. Зрителям столицы Урала формат уличного просмотра полюбился, особенно актуален он сейчас, когда мероприятия на открытом воздухе предпочтительнее на фоне пандемии.

За понравившиеся картины Фестиваля уличного кино зрители по сложившейся традиции проголосуют с помощью фонариков и телефонов – организаторы замерят уровень света на каждой площадке, а потом объявят победителя. В прошлом году лидером зрительского рейтинга стал как раз екатеринбургский режиссёр Иван Соснин с фильмом «Большая восьмёрка». В качестве приза Иван получил 1,5 млн рублей на съёмку полнометражного кино (к съёмкам первого полнометражного фильма под названием «Далёкие близкие» Иван приступил в июне в Санкт-Петербурге).

Молодой автор решил на достигнутом не останавливаться – на нынешнем фестивале он попал в конкурс с трогательным короткометражным фильмом «Чернильное море». По сюжету моряк Саша путешествует по миру и отправляет письма из каждого города своему отцу, которого не видел с детства. Отца, кстати, сыграл Владимир Вдовиченков, ему очень понравился сценарий, поэтому он согласился принять участие в картине. Любопытно, что съёмочная группа не искала лёгких путей и отправилась на Сахалин, чтобы вместе с моряками на судне «ФЕСКО Наварин» снять важные сцены фильма.

В этом году конкуренты у Ивана Соснина очень серьёзные. Во-первых, в конкурсе представлена работа создателей «Аритмии» - Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова. Их новая совместная картина «И привет», что интересно, тоже отчасти о медицинской сфере: с сатирического ракурса режиссёры взглянули на актуальную тему пандемии. Во-вторых, фильм Оксаны Карас (режиссёр картины «Доктор Лиза», «Хороший мальчик») – «Телохранитель» об известной актрисе Чулпан, которой предстоит вручать награду на благотворительной премии, при этом Чулпан должна быть в украшениях престижного бренда. Ей вручают чемодан с украшениями, а в комплекте – охранника. Можно догадаться, что в главной роли – Чулпан Хаматова.

Также в программе короткометражка Ники Горбушиной «Варя» о девушке, пришедшей на стажировку в пожарную часть. Фильм уже показывали в конкурсе «Кинотавра», в главной роли – восходящая звезда отечественного кино Варвара Шмыкова.

И ещё отметим, пожалуй, скандальную работу Байбулата Батуллина «Показалось». Как только этот фильм уже не окрестили – и киноанекдотом, и комедией абсурда, и пародией на звягинцевский «Левиафан»… Начинается он с того, что учитель физики Александр Аксёнов (Иван Добронравов) однажды видит в своём дворе крайне неприличный арт-объект – гигантскую «пятую точку». Продолжать не будем, это тот случай, когда пересказ сюжета будет крайне беспомощным, нужно просто решиться и посмотреть это кино.

Конкурсную программу покажут в первый день – 31 июля, в 20:00. Перед этим в Парке им. Маяковского пройдут ещё несколько мероприятий в рамках фестиваля. 1 августа представят внеконкурсные работы – в 16:00 альманах «Анимация для всех возрастов» и в 19:00 альманах «Доброе кино». 7 и 8 августа в Мега-Парке тоже можно будет увидеть внеконкурсные картины.