Космос, океан, война: какие проекты претендуют на поддержку Фонда кино

«Литвяк» – одна из картин, которой в 2021 году нужны средства для завершения работы. Ютьюб-канал «Киностудия 28 Панфиловцев»

Фонд кино провёл очную защиту проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства. Экспертному совету представили 20 фильмов. Восемь новых и двенадцать – нуждающихся в дофинансировании. Рассказываем о самых интересных из них.

Питчинг Фонда кино событие, с одной стороны, техническое. Внутрицеховое. Обсуждаются бюджеты, сроки финансирования. С другой же, именно на нём мы узнаём ранее неизвестные детали будущих фильмов, актёрские составы, тонкости съёмочного процесса.

Фонд кино традиционно делит защиту проектов на «лидеров» и «не лидеров» кинопроизводства. У организации есть целая методика определения одних и других (в самом ФК отмечают, что главный критерий – зрительская оценка). Лидеров кинопроизводства определили в марте. Десять студий. Сейчас заслушали других, хотя масштабные проекты тут тоже есть.

Привлекает внимание фильм «Вызов». Про этот проект было известно заранее: первый художественный фильм, который будут снимать на МКС. Туда отправится режиссёр Клим Шипенко (должен быть в космосе настоящим многостаночником – оператором, звукорежиссёром, гримёром) и актриса Юлия Пересильд. Старт запланирован на начало октября. Запрашиваемая сумма – 400 млн рублей.

Действительно, «Вызов» – это грандиозное по задумке кино. Однако существует и обратная сторона медали. Не так давно на ютьюб-канале «Редакция» вышло интервью с инженером-конструктором космического приборостроения, членом РКК «Энергия» Александром Хохловым, который рассказал, что из-за проекта не сможет отправиться в космос космонавт Андрей Бабкин. Из-за возраста это был его последний шанс слетать на МКС, и теперь Бабкин его лишится. Кроме того, американским астронавтам придётся находиться в космосе дополнительные дни из-за съёмок проекта.

Создатели «Вызова» и его продюсеры, в числе которых Константин Эрнст, никак эту тему пока не комментируют.

Ещё одна картина про космос, представленная на защите проектов – «Случай на СОЮЗЕ-5». В основу положена история космического корабля серии «Союз», выполнившего первую в мире стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Но при возвращении на Землю спуск пошёл по нештатной траектории. Режиссёром должен выступить Владимир Потапов.

Режиссёр и актёр Данила Козловский задействован сразу в двух проектах. «Тру рашен романс» он хочет снимать сам. Это картина про семейные ценности, в основе которой – русская классическая литература.

– Я долго вынашивал идею снять фильм, где схлестнулись бы несколько классических произведений русской литературы золотого века, – рассказал на защите Козловский. И при помощи этих произведений он хочет рассказать свою уникальную историю. Даниле Козловскому требуется 250 млн рублей.

В другой картине он уже задействован как актёр. Работа «Один в океане» основана на книге Славы Курилова, спрыгнувшего в океан с теплохода в 1974 году и плывшего почти трое суток до берега Филиппин. Обещают «Выжившего», но только в океане.

Среди проектов, требующих дофинансирования, также есть несколько интересных. В частности, Алексей Герман-младший планирует завершить масштабную работу «Воздух» о первом отряде лётчиц-истребительниц. В ходе производства необходимо снять несколько сложных сцен воздушных боёв. Среди актёров – Сергей Безруков.

Ещё одна картина тоже рассказывает про лётчицу Лидию Литвяк. Фильм про аса Второй мировой войны снимают Андрей Шальопа и Ким Дружинин (известные по работе «28 панфиловцев»). Для завершения фильма необходимы скромные по меркам производства 10 млн рублей.

Режиссёр Андрей Кравчук (и продюсер Алексей Учитель) просят средства на картину «Пальмира» (она же «Однажды в пустыне»). По названию нетрудно догадаться и о сюжете. У создателей есть желание выпустить её в прокат 23 февраля следующего года.

Работает над новым фильмом и Александр Велединский. Режиссёр картины «Географ глобус пропил» хочет снять драму с говорящим названием «1993» по роману Сергея Шаргунова о драматичных событиях сентября 1993-го. Уже утверждён актёрский состав: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак.

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