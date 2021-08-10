"Ночь кино-2021" пройдёт на 81 площадке Свердловской области

На все сеансы вход свободный. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловскую область ждёт ежегодная акция "Ночь кино". Жителям региона бесплатно покажут фильмы, ставшие рекордсменами российского проката в 2020 и 2021 годах.

Акция пройдёт в России уже в шестой раз. Вместе со всей страной у жителей Среднего Урала будет возможность посмотреть три кинокартины – "Пальма" Александра Домогарова (младшего), "Огонь" Алексея Нужного и "Конёк-Горбунок" Олега Погодина. Возрастной рейтинг всех лент – 6+.

Акция пройдёт 28 августа (суббота). Старт запланирован на 20:00. На все сеансы вход свободный. При этом заполняемость залов не должна превысить 75% от вместимости зала.

"Главная цель Ночи кино – это возвращение зрительского интереса к отечественному кинематографу на тот уровень, что наблюдался в советское время", – отмечает гендиректор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

По данным организатора акции – Свердловского фильмофонда (филиал Инновационного культурного центра), в регионе откроется 81 площадка (в ДК и кинотеатрах). Из них 16 будет на открытом воздухе (в парках).

Восемь площадок акции будут работать в Екатеринбурге. В их число входят: Дом Кино, КДЦ "Дружба", Свердловский областной фильмофонд, "Заря", торговые центры "Мега", "Парк Хаус", "Омега" и "Гранат". Помимо кинопоказов, для зрителей подготовят лекции, киноквизы, мастер-классы и фотозоны. С полным списком мест проведения "Ночи кино" на Среднем Урале можно ознакомиться тут.

Напомним, в 2020 году мероприятие прошло на 20 открытых площадках. Их посетили 7,5 тысячи свердловчан. Зрителям предлагалось посмотреть три киноленты – "Лёд 2", "Холоп", а также "Иван Царевич и Серый волк 4".