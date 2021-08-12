Премьера фильма Глеба Панфилова «Сто минут» состоится на фестивале в швейцарском Локарно

В главной роли в фильме "Сто минут" - Филипп Янковский. Фото: Кинокомпания "Централ Партнершип"

Сегодня новую картину Глеба Панфилова «Сто минут» представят на Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Это будет премьера фильма.

В основе сюжета «Ста минут» лежит экранизация произведения Александра Солженицина «Один день Ивана Денисовича» (но сценарно дополненная Панфиловым). Картину начали снимать зимой 2017 года. В главной роли заключённого Ивана Шухова – Филипп Янковский.

Пресс-службе фестиваля Глеб Панфилов пояснил, что его картина – это яркий портрет человека, который выжил в экстремальных условиях войны, плена и суровых трудовых лагерей, но сумел остаться человеком, несмотря на невзгоды. Премьера в России запланирована на сентябрь.

Напомним, что Глеб Панфилов родился в Магнитогорске в 1934 году. Затем жил в Свердловской области. Он окончил УПИ, здесь же работал на заводе, два года был в горкоме комсомола, а также работал на телевидении в киногруппе, где снимал свои первые короткометражные фильмы.

– Я в 29 лет уезжал из Свердловска, – рассказывал в интервью «ОГ» Глеб Панфилов. – Это возраст, когда человек – уже сформировавшаяся личность, у него уже есть хребет, стержень. Если его нет – это уже серьёзная проблема. Поэтому я всегда буду твёрдо говорить, что уралец и характер у меня – уральский.

К слову, первая полнометражная картина Панфилова «В огне брода нет» в 1969 году получила главный приз – «Золотого леопарда» – именно фестиваля в Локарно.