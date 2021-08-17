«Общагу» снимали в 2019 году. Это режиссёрский дебют известного оператора Романа Васьянова Кадр из фильма "Общага", реж. Р. Васьянов

Главный кинофестиваль отечественного кино – «Кинотавр» – объявил программу 32-го смотра. В основной конкурс вошло 15 картин. Среди них – новый фильм свердловского режиссёра Евгения Григорьева «Подельники» и работа Романа Васьянова по роману Алексея Иванова «Общага».

«Кинотавр» уже второй год подряд пройдёт в сентябре, а не в июне. В Сочи кинематографисты соберутся в этот раз с 18 по 25 сентября. Президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский отмечает, что «Кинотавр» в прошлом году искал «компромисс между показами конкурсных фильмов, фестивальными мероприятиями и санэпидемиологическими ограничениями». Поэтому и нынче смотр аккуратно называют «деловым форумом», но в онлайн организаторы не собираются. Фестиваль пройдёт в традиционном формате, и точка.

Откроется 32-й смотр документальным фильмом «Нас других не будет» Петра Шепотинника. Как рассказал на пресс-конференции, посвящённой объявлению программы «Кинотавра», Александр Роднянский, картина основана на интервью и диалогах, записанных на протяжении последних трёх десятилетий с главными фигурами отечественного кинематографа 90-х и «нулевых». Это, в частности, свердловский режиссёр Алексей Балабанов, актёр Сергей Бодров-младший. Появятся в картине и другие участники того процесса, например, музыкант Вячеслав Бутусов, продюсер Сергей Сельянов, оператор Сергей Астахов, вдова Алексея Балабанова, художник Надежда Васильева.

Закроется «Кинотавр» картинойКиры Коваленко «Разжимая кулаки», которая получила Гран-при параллельной программы Каннского кинофестиваля-2021 «Особый взгляд».

Два эти фильма традиционно не участвуют в конкурсной программе. Остальные 15 картин (их отобрали из 104 заявок) будет оценивать жюри под председательством актрисы Чулпан Хаматовой. В жюри также вошли режиссёр Пётр Буслов, продюсер Пётр Ануров, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, актёр Пётр Фёдоров и уральский киновед, директор екатеринбургского фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко.

Задача им предстоит сложная. Программа нынешнего «Кинотавра» – одна из самых сильных и насыщенных за последние годы. Достаточно сказать, что часть работ покажут в Сочи уже после крупных европейских смотров, где они успеют (или уже успели) побывать. Так, в частности, картина «Капитан Волконогов бежал» – участник основного конкурса 78-го Венецианского кинофестиваля. «Медея» и «Герда» – демонстрировались недавно в швейцарском Локарно (обе картины были отмечены призами). «Молоко птицы» показывали на фестивале в Карловых Варах (главный приз секции Work-in-progres).

Свердловский режиссёр Евгений Григорьев, известный больше по документальным работам (в частности, его картина «Про рок» получала призы «Движения», «Окна в Европу»), на этот раз представлен с игровым фильмом «Подельники». В описании к картине говорится, что она повествует о 10-летнем деревенском мальчике, у которого убивают отца. И нет у него другого выхода, как самому начать охоту за убийцей. В фильме снялись в том числе Юра Борисов, Лиза Янковская, Павел Деревянко.

Оператор Роман Васьянов представит свой режиссёрский дебют – «Общага» по роману писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Напомним, что Иванов отмечал, что под «общагой» подразумевается то студенческое общежитие УрГУ, где он сам жил в начале 1990-х годов. В фильме снимались Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Никита Ефремов, Илья Маланин.

Также в конкурсе представлены картины Николая Хомерики, Александра Зельдовича, Григория Добрыгина (видимо, окончательно ушедшего из актёрской профессии), а ещё дебют сценаристки Любови Мульменко, новый якутский фильм «Нуучча» и другие.

В параллельном конкурсе короткометражных фильмов представлено 26 работ.

Основной конкурс «кинотавра» «Дунай», режиссёр Любовь Мульменко

«Ничья», режиссёр Лена Ланских

«Молоко птицы», режиссёр Евгений Марьян

«Общага», режиссёр Роман Васьянов

«День мёртвых», режиссёр Виктор Рыжаков= «Герда», режиссёр Наталья Кудряшова

«На близком расстоянии», режиссёр Григорий Добрыгин

«Владивосток», режиссёр Антон Борматов= «Подельники», режиссёр Евгений Григорьев= «Нуучча», режиссёр Владимир Мункуев

«Оторви и выбрось», режиссёр Кирилл Соколов

«Портрет незнакомца», режиссёр Сергей Осипьян

«Капитан Волконогов бежал», режиссёры Наталья Меркулова и Алексей Чупов

«Медея», режиссёр Александр Зельдович «Море волнуется раз», режиссёр Николай Хомерики

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