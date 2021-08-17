Главный кинофестиваль отечественного кино – «Кинотавр» – объявил программу 32-го смотра. В основной конкурс вошло 15 картин. Среди них – новый фильм свердловского режиссёра Евгения Григорьева «Подельники» и работа Романа Васьянова по роману Алексея Иванова «Общага».
«Кинотавр» уже второй год подряд пройдёт в сентябре, а не в июне. В Сочи кинематографисты соберутся в этот раз с 18 по 25 сентября. Президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский отмечает, что «Кинотавр» в прошлом году искал «компромисс между показами конкурсных фильмов, фестивальными мероприятиями и санэпидемиологическими ограничениями». Поэтому и нынче смотр аккуратно называют «деловым форумом», но в онлайн организаторы не собираются. Фестиваль пройдёт в традиционном формате, и точка.
Откроется 32-й смотр документальным фильмом «Нас других не будет» Петра Шепотинника. Как рассказал на пресс-конференции, посвящённой объявлению программы «Кинотавра», Александр Роднянский, картина основана на интервью и диалогах, записанных на протяжении последних трёх десятилетий с главными фигурами отечественного кинематографа 90-х и «нулевых». Это, в частности, свердловский режиссёр Алексей Балабанов, актёр Сергей Бодров-младший. Появятся в картине и другие участники того процесса, например, музыкант Вячеслав Бутусов, продюсер Сергей Сельянов, оператор Сергей Астахов, вдова Алексея Балабанова, художник Надежда Васильева.
Закроется «Кинотавр» картинойКиры Коваленко «Разжимая кулаки», которая получила Гран-при параллельной программы Каннского кинофестиваля-2021 «Особый взгляд».
Два эти фильма традиционно не участвуют в конкурсной программе. Остальные 15 картин (их отобрали из 104 заявок) будет оценивать жюри под председательством актрисы Чулпан Хаматовой. В жюри также вошли режиссёр Пётр Буслов, продюсер Пётр Ануров, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, актёр Пётр Фёдоров и уральский киновед, директор екатеринбургского фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко.
Задача им предстоит сложная. Программа нынешнего «Кинотавра» – одна из самых сильных и насыщенных за последние годы. Достаточно сказать, что часть работ покажут в Сочи уже после крупных европейских смотров, где они успеют (или уже успели) побывать. Так, в частности, картина «Капитан Волконогов бежал» – участник основного конкурса 78-го Венецианского кинофестиваля. «Медея» и «Герда» – демонстрировались недавно в швейцарском Локарно (обе картины были отмечены призами). «Молоко птицы» показывали на фестивале в Карловых Варах (главный приз секции Work-in-progres).
Свердловский режиссёр Евгений Григорьев, известный больше по документальным работам (в частности, его картина «Про рок» получала призы «Движения», «Окна в Европу»), на этот раз представлен с игровым фильмом «Подельники». В описании к картине говорится, что она повествует о 10-летнем деревенском мальчике, у которого убивают отца. И нет у него другого выхода, как самому начать охоту за убийцей. В фильме снялись в том числе Юра Борисов, Лиза Янковская, Павел Деревянко.
Оператор Роман Васьянов представит свой режиссёрский дебют – «Общага» по роману писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Напомним, что Иванов отмечал, что под «общагой» подразумевается то студенческое общежитие УрГУ, где он сам жил в начале 1990-х годов. В фильме снимались Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Никита Ефремов, Илья Маланин.
Также в конкурсе представлены картины Николая Хомерики, Александра Зельдовича, Григория Добрыгина (видимо, окончательно ушедшего из актёрской профессии), а ещё дебют сценаристки Любови Мульменко, новый якутский фильм «Нуучча» и другие.
В параллельном конкурсе короткометражных фильмов представлено 26 работ.
Основной конкурс «кинотавра»
- «Дунай», режиссёр Любовь Мульменко
- «Ничья», режиссёр Лена Ланских
- «Молоко птицы», режиссёр Евгений Марьян
- «Общага», режиссёр Роман Васьянов
- «День мёртвых», режиссёр Виктор Рыжаков= «Герда», режиссёр Наталья Кудряшова
- «На близком расстоянии», режиссёр Григорий Добрыгин
- «Владивосток», режиссёр Антон Борматов= «Подельники», режиссёр Евгений Григорьев= «Нуучча», режиссёр Владимир Мункуев
- «Оторви и выбрось», режиссёр Кирилл Соколов
- «Портрет незнакомца», режиссёр Сергей Осипьян
- «Капитан Волконогов бежал», режиссёры Наталья Меркулова и Алексей Чупов
- «Медея», режиссёр Александр Зельдович «Море волнуется раз», режиссёр Николай Хомерики
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- Опубликовано в №150 от 18.08.2021