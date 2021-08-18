В России изменятся правила оказания услуг зрителям кинотеатров

Нынешний документ, регулирующий права зрителей и обязанности кинотеатров, был принят 25 лет назад. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новых правил оказания услуг посетителям кинотеатров. Зрители смогут узнать о продолжительности рекламы перед показом фильма и технические характеристики кинозалов.

Как сообщается на сайте кабмина, нынешний документ, регулирующий права зрителей и обязанности кинотеатров, был принят 25 лет назад, поэтому он содержит множество устаревших положений.

Согласно новым правилам, кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о продолжительности рекламы и трейлеров перед началом фильма - информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Благодаря этому зрители смогут точнее рассчитывать время, чтобы не опоздать на сеанс.

Также на кассе или через сайт кинотеатра зрители смогут получить подробную справку о технических характеристиках кинозалов. Посетители кинотеатра при желании смогут узнать, в частности, высоту и ширину экрана, разрешение изображения, формат аудиосистемы, тип проектора и системы тифлокомментария.

Перечень информации, которая должна быть доведена до зрителя, также был скорректирован. Помимо сведений о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, в перечне указана информация о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Новые правила будут действовать в России с 1 марта 2022 года по 1 марта 2028 года.

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