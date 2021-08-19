О рекламе в кино предупредят, но не избавят

С марта в кинотеатр можно прийти ровно к началу фильма, потому что время рекламы будет известно заранее. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Они начнут действовать с 1 марта 2022-го. Изменения были внесены в документ 1994 года. В частности, теперь кинотеатры обяжут предупреждать, сколько будет длиться реклама перед сеансом.

Задумывались вы или нет, но ваше пребывание в кинотеатре регламентировано постановлением правительства. Такой документ ещё за подписью Виктора Черномырдина появился в 1994 году. Он определял общие правила «по киновидеообслуживанию населения». Ну, например, там были положения о том, что предприятия обязаны обеспечивать «качественный показ киновидеофильмов и поддерживать необходимый уровень технической оснащённости», что билет нужно сохранять до окончания сеанса, и другие в большей степени общие фразы.

Но были и важные пункты. К примеру, номер 22 – «Объявленный в программе киновидеофильм должен быть показан независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей». С тех пор сеанс мог (и может) пройти и для одного зрителя. Читатели, заставшие советское время, наверняка вспомнят, как для сеанса должно было набраться определённое количество людей, а иначе – отмена.

Реклама, которая в то время ещё только набирала обороты, прямым текстом не прописывалась в документе. Конечно, нынешний зритель уже не представляет свой поход в кино без информационных роликов перед показом. Будь то трейлеры новых картин (что, в общем, занимает большую часть) или другая реклама. Это называется «предсеансовое обслуживание зрителей» (так было и в 1994-м), и даже разрешалось (цитата по документу) «выступление музыкальных ансамблей, артистов-исполнителей, демонстрация киножурнала».

Сейчас музыкальные ансамбли и киножурнал перед сеансом представить невозможно. Но «предсеансовое обслуживание» съедает добрые 10–15 минут. При этом хорошо тем, кто на сеанс опоздал, а у пришедших вовремя лишь нарастает недовольство. Дело даже доходило до суда. В 2018-м петербурженка подала в суд на сеть «КАРО», потому что в билете было неверно указано время начала сеанса, и 15 минут ей пришлось смотреть рекламу. Заявив, что кинотеатр указал неверное начало показа фильма, она обратилась в суд. Но в итоге суд встал на сторону кинотеатра, поскольку прокатчик не нарушил правило, указав именно начало сеанса, а не показа картины.

В 2020 году планировалось, что кинотеатры по специальному закону обяжут сократить рекламу ровно до 10 минут, но пока он не был принят.

Теперь же, по новому документу, о времени «демонстрации рекламных материалов» обязаны предупредить до начала сеанса. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Начало фильма в 10:00? Хорошо. И ещё 15 минут рекламы. Хотите – приходите в 10:15.

Возникает вопрос: а почему рекламу нельзя убрать совсем? Часто приходилось слышать недовольство, что за свой счёт зрители вынуждены смотреть рекламу пред фильмом. Тут несколько нюансов. Есть, конечно, непосредственно финансовая составляющая: как утверждают кинотеатры, если убрать рекламу, заметно вырастут цены на билеты. Но, во-первых, законом («О защите прав потребителей») и не запрещается показывать рекламу. Увы, но это так. Запрещено показывать её платно. Но вы (фактически) заплатили за билет в кино, то есть за сам фильм. А реклама идёт в комплекте, но за ноль рублей для вас.

Во-вторых, рекламным блоком запрещено прерывать фильм. Даже запрещено бегущую строку давать во время показа картины. Ну этого и так никто не делает.

В-третьих, и главных: демонстраторы фильмов могут «организовывать предсеансовое обслуживание посетителей». Получается, что вам могут показать бесплатную рекламу, и вы принимаете это правило… покупая билет. Потому что зритель и кинотеатр заключили договор на оказание услуг. Пункт 12 нового документа чётко прописывает, что «договор считается заключённым с момента продажи билета». А это значит, что вы принимаете правила игры. Поэтому пока что от рекламы в кино никуда не деться.

Некоторые другие пункты нового документа повторяют старые. К примеру, в зал должны запускать зрителей минимум за 10 минут до начала. Есть и новые. До желающих купить билет должны доводить информацию о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения. Или же демонстратор фильма обязан по требованию посетителя предоставить ему информацию о технических характеристиках кинозала.

Все новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».