"Ночь кино - 2021" в Свердловской области посетили 16 802 зрителя

Восемь площадок акции работали в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

16 802 жителя Свердловской области посетили "Ночь кино - 2021". Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Количество площадок также увеличилось – с 20 до 85. Зрителям вновь предлагалось посмотреть три киноленты, ставшие рекордсменами российского проката. В этот раз таковыми стали фильмы "Пальма", "Огонь" и "Конёк-Горбунок".

Самыми популярными площадками по количеству посетивших их зрителей стали следующие учреждения:

МАУ "Центр досуга "Родина" (Серов) – 900 зрителей;

МАУК "Киноконцертный театр "Прогресс" (Асбест) – 828 зрителей;

ГАУК СО "Инновационный культурный центр" (ИКЦ – 754, Дом Кино – 514, Фильмофонд – 64) – 1332 зрителя;

МБУК Артёмовского ГО Центр культуры и кино "Родина" – 540 зрителей.

Меньше всего гостей приняла площадка акции в деревне Поспелкова в Серовском районе – около 120 человек, сообщают организаторы акции – Свердловский фильмофонд.

Отмечается, что помимо фильмов для посетителей была подготовлена развлекательная программа, связанная с тематикой кинолент. Так, в кинозале "Сорокалетка" (Камышлов) организовали выставку оборудования и спецодежды, которые используются при тушении пожара. А в кинотеатре "Феникс" (Кушва) прошёл мастер-класс кинолога по дрессуре собак.

Напомним, в 2020 году гостям акции показывали "Лёд 2", "Холоп", а также "Иван Царевич и Серый Волк 4".