Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссёра Алексея Учителя

Режиссёру сегодня исполнилось 70 лет. Фото: YouTube-канал "Вечернего Урганта".

Президент России Владимир Путин поздравил худрука творческо-производственного объединения "Рок", кинорежиссёра Алексея Учителя. Ему сегодня исполнилось 70 лет.

"Уважаемый Алексей Ефимович! Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Известный режиссёр, талантливый и неординарный человек, Вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также отметил, что все работы Алексея Учителя вызывают общественный интерес и становятся значимыми событиями для культурной жизни страны. Президент пожелал режиссёру здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Алексей Учитель родился в 1951 году в Ленинграде. После окончания ВГИКа в 1975 году он работал на Ленинградской студии документальных фильмов. Спустя 15 лет основал собственную студию "Рок", а в 1995 году дебютировал в качестве режиссёра игровых фильмов с картиной "Мания Жизели".

Самые известные фильмы Алексея Учителя - "Космос как предчувствие", "Восьмёрка", "Матильда" и "Цой".

В 2002 году Алексей Учитель получил звание народного артиста РФ. В 2007 удостоился Ордена Дружбы, а в 2013 году - Ордена Почёта.

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