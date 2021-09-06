"Союзмультфильм" снимет полнометражную версию мультфильма "Простоквашино"

Полнометражный мультфильм представит знакомых героев с необычной стороны. Фото: кадр из мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская заявила о планах создать полнометражную версию мультфильма "Простоквашино". По словам продюсера, полный метр представит знакомых героев с необычной стороны.

Создатели мультфильма планируют отправить героев в город и в тот самый подъезд, в котором Матроскин учил дядю Фёдора есть бутерброды.

"Мы узнаем, что Матроскин не всегда бывает таким правильным и порой готов пойти на хитрость, за что ему придется расплачиваться. Шарик со своей фантазией и наивностью поставит на уши всё Простоквашино. Дядя Фёдор будет изобретать невероятные способы, чтобы привлечь внимание девушки Оли", - передаёт слова Юлии Осетинской ТАСС.

Напомним, что первый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино" вышел 18 мая 2018 года. Сейчас студия готовится к выпуску нового сезона мультфильма. Голоса персонажам подарили такие звёзды как Иван Охлобыстин, Антон Табаков, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева. В новом сезоне дядю Фёдора озвучит сын шоумена Тимура Родригеза Мигель Керимов.

К слову, в октябре прошлого года "Союзмультфильм" рассказывал о планах снять полнометражный фильм о Чебурашке.