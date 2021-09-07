Пенсионеров екатеринбурга приглашают на бесплатные киносеансы

Акция для пенсионеров будет проходить до 28 сентября включительно. Фото: Павел Ворожцов.

В рамках Месячника пенсионера Свердловский областной фильмофонд приглашает пожилых граждан на бесплатные кинопоказы. Акция для пенсионеров будет проходить до 28 сентября включительно.

Согласно информации на сайте мэрии Екатеринбурга, в течение месяца в здании фильмофонда (ул. Блюхера, 4) покажут следующие картины:

14 сентября в 14:00 – "Я вас любил…" режиссёра Ильи Фроза (СССР, 1967 год). Продолжительность картины – 1:31. В ролях: Виктор Перевалов, Виолетта Хуснулова, Валерий Рыжаков, Наталья Селезнёва, Евгений Весник, Вера Орлова;

– "Я вас любил…" режиссёра Ильи Фроза (СССР, 1967 год). Продолжительность картины – 1:31. В ролях: Виктор Перевалов, Виолетта Хуснулова, Валерий Рыжаков, Наталья Селезнёва, Евгений Весник, Вера Орлова; 21 сентября в 14:00 – "Ночные красавицы" режиссёра Рене Клера (Франция, Италия, 1952 год). Продолжительность картины – 1:27. В ролях: Жерар Филип, Мартина Кароль, Раймон Корди, Джина Лоллобриджида, Магали Вендеил, Мэрилин Бьюфёрд;

– "Ночные красавицы" режиссёра Рене Клера (Франция, Италия, 1952 год). Продолжительность картины – 1:27. В ролях: Жерар Филип, Мартина Кароль, Раймон Корди, Джина Лоллобриджида, Магали Вендеил, Мэрилин Бьюфёрд; 28 сентября в 14:00 – "Трам-тарарам, или Бухты-барахты" режиссёра Эльдора Уразбаева (Россия, 1993 год). Продолжительность картины – 1:17. В ролях: Александр Панкратов-Чёрный, Евгений Стычкин, Наталья Аринбасарова, Алексей Булдаков, Борислав Брондуков.

Запись на бесплатный кинопоказ осуществляется по телефону 288-57-67 (добавочный 109).

Отметим, что на протяжении всего сентября в Свердловской области проходит Месячник пенсионера, в рамках которого для пожилых уральцев подготовлена масштабная программа бесплатных мероприятий самых разных направленностей - от выставок и концертов до мастер-классов. Ознакомиться с полным списком бесплатных мероприятий можно в материале "ОГ".