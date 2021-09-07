Одну из самых своих известных ролей Жан-Поль Бельмондо сыграл ровно сорок лет назад. Фото: Кадр из фильма «Профессионал»

Есть люди, которые стали олицетворением большого явления. Одним из таких был Жан-Поль Бельмондо, без которого сложно представить французское кино второй половины XX века.

Точнее, у французского кино было, конечно же, два главных актёра – Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Один на многие десятилетия стал идеалом мужской красоты, второй своим примером показал, что внешняя красота для мужчины – вещь второстепенная. Мужчина на самом деле красив и привлекателен другим – поступком. В идеале ещё и благородным.

В это сейчас трудно поверить, но будущий легендарный актёр только со второй попытки поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Впрочем, сам он уже позднее любил повторять, что «князьями и актёрами не становятся – только рождаются». За свою карьеру он снялся более чем в восьми десятках фильмов, поэтому, наверное, у каждого есть своя любимая роль Бельмондо. Но всё-таки тех, кто назовёт фильм Жоржа Лотнера «Профессионал», будет, пожалуй, больше других. Там ведь кроме лихо закрученного сюжета и действительно великолепного Бельмондо есть музыка Эннио Морриконе, которую, услышав однажды, не забудешь уже никогда.

Мне почему-то история сыгранного Жан-Полем Бельмондо секретного агента Бомона видится вариантом продолжения рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово». Ситуации и действительно очень схожие – обстановка поменялась, клятва в рассказе потеряла силу, бывший враг (в фильме) стал союзником. Но ты во что бы то ни стало обязан выполнить то, что обещал. Парадокс в том, что в супермене обязательно должна быть изрядная доля детской непосредственности, чтобы, невзирая на смену обстоятельств, оставаться твёрдо уверенным в своей правоте.

Доставшуюся актёру от итальянских предков из Пьемонта фамилию можно перевести как «прекрасный мир». Бельмондо и создавал на киноэкране прекрасный мир, где выше всех благ искренние человеческие отношения. 6 сентября на 89-м году жизни Жан-Поль Бельмондо отыграл свою главную роль. Он заслужил за неё прощальные аплодисменты.

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