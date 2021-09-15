Президент России поздравил с 80-летием создателя мультфильма "Ёжик в тумане"

Народную любовь работы режиссёра обрели только в 1970-х, когда вышли самые знаменитые работы Юрия Норштейна. Фото: кадр из мультфильма "Ёжик в тумане"

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, мультипликатора, режиссёра и художника Юрия Норштейна с юбилеем. Ему сегодня исполнилось 80 лет.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю Вас с 80-летием. Режиссёр, сценарист, художник – вы принадлежите к плеяде легендарных отечественных мультипликаторов, чьи яркие, талантливые произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой на все времена", – говорится в телеграмме.

Также глава государства отметил многолетнюю педагогическую деятельность художника, внимание, которое он уделяет воспитанию талантливой молодёжи. Президент пожелал артисту благополучия и доброго здоровья.

Юрий Норштейн родился в селе Андреевка Пензенской области в 1941 году. В 1956-1958 годах обучался в детской художественной школе Краснопресненского района Москвы, а в 1961 году начал работать на киностудии "Союзмультфильм".

Дебютный мультфильм Норштейна, созданный совместно с Аркадием Тюриным, - "25-е, первый день" - вышел в 1968 году. Однако народную любовь работы режиссёра обрели только в 1970-х, когда вышли самые знаменитые работы Юрия Норштейна - "Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок". Также он приложил руку в качестве художника-мультипликатора и кукловода ещё к нескольким десяткам популярных советских мультфильмов.

В 1987 году Юрий Норштейн удостоился звания "заслуженный деятель искусств РСФСР", а в 1996 году - звания "народный артист РФ".