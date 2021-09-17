Кончаловский, братья Головнёвы и недетские страсти: что покажет 32-й фестиваль «Россия»

Фестиваль документального кино «Россия» в этом году пройдёт в новые сроки – с 15 по 20 октября. Оргкомитет уже объявил конкурсную программу, она, как и несколько предыдущих лет, поделена на общеэкранные и телевизионные фильмы. В адрес смотра поступило более четырёхсот работ, 63 из которых отобрали в итоговую афишу.
Пока коронавирусные реалии ещё существуют, фестиваль не могут провести в стандартные для себя дни – самое начало октября. В прошлом году «Россия» прошла в конце ноября, теперь гостей и любителей документального кино ждут в середине октября.
В 2020-м смотр впервые прошёл в двух форматах – и офлайн, и онлайн (на сайте rossia-doc.ru). Это была вынужденная мера, чтобы ограничить количество зрителей в залах, ведь на данном фестивале всегда аншлаг. В нынешнем году помимо этой причины в пользу онлайн ещё и то, что значительно увеличилась аудитория смотра: теперь к показам «России» действительно присоединилась вся страна – познакомиться с лучшими документальными картинами можно из любой точки. Ограничена публика только временем – каждый фильм будет показан один раз, согласно расписанию в кинозалах.
Офлайн 32-й фестиваль «Россия» пройдёт в восьми городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Полевском, Верхней Салде, Новоуральске, а также в селе Тарасково. В столице Урала будет задействовано шесть площадок. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Екатерининском зале Свердловской детской филармонии, в Доме кино пройдут общеэкранный конкурс и внеконкурсные программы, в Библиотеке им. В. Г. Белинского — телевизионный конкурс. Кроме того, тематические показы запланированы в «Коляда-театре», центре «Царский» и в Доме офицеров.
Теперь непосредственно к содержанию. В общеэкранном конкурсе за призы фестиваля поборются 32 картины. С каждым годом столичные работы всё больше и больше вытесняют из программы кино регионов. Точнее, не так, многие режиссёры переезжают в столицу, так как там больше возможностей и делать качественное кино проще. Получается, что из 32 фильмов, только 11 сделаны не в Москве, из них лишь два – в Санкт-Петербурге. С точки зрения технической части, наверное, это и не страшно, а вот если говорить о смыслах, мы просто не узнаем, что думают о сегодняшней жизни в Новосибирске, Перми, Владивостоке…
Впрочем, авторы, работающие в столице, стараются смотреть шире. Например, фильм Дмитрия Завильгельского «Шульган-Таш» рассказывает о знаменитой пещере Башкирии, работа Татьяны Соболевой под названием «Русский путь» – о женщине, которая после двадцати лет, проведённых за границей, возвращается в родную деревню, чтобы изменить там жизнь к лучшему. Андрей Кончаловский, тоже представленный в конкурсе, продолжает в документальном формате исследовать глубинку – картина «Человек неунывающий» (к слову, уже отмеченная премией «Ника») – собирательный портрет русского человека, с его философией, отношением к жизни, к сегодняшнему дню. Среди героев зритель вновь увидит уже известного многим почтальона Алексея Тряпицына.
Также в программе есть фильмы из Ташкента, Тбилиси, Бишкека, Донецка и Луганска. Три работы в конкурсе имеют екатеринбургскую прописку. Это картина Марины Чувайловой «Чемпионки» о команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга, которая в 2019 году в третий раз подряд выиграла юниорский чемпионат мира. Никита Бобров (кинокомпания «СНЕГА»), в свою очередь, представил историю страйкбольной команды «Спарта».
В этом году в конкурс отобрали сразу двух Головнёвых – братьев Ивана и Владимира. Иван Головнёв (директор фестиваля «ЭтноКино») живёт и работает в Екатеринбурге, на суд зрителей и жюри он предложит картину «ПереСказы Бажова» о творчестве легендарного уральского писателя. Производство фильма в 2020-м было поддержано министерством культуры региона, закадровый текст, кстати, читает актёр Юрий Назаров.
Местом создания картины Владимира Головнёва «Дальний план» указана Москва, но снималась она в Омске (точнее, в маленьких населённых пунктах вблизи города), где Владимир трудится на своей студии «Игра». «Дальний план» – по большому счёту, фильм о том, как работает госпрограмма модернизации кинозалов в глубинке. По поводу картины и обозначенной ситуации Владимир уже встречался с министром культуры Ольгой Любимовой, которая на основе этого кино тоже сделала определённые выводы о реализации проекта и о том, что необходимо скорректировать.
В телевизионном конкурсе (31 картина) одна свердловская работа – «Георгий Свиридов. Остановись время!» Елены Дубковой, но есть ещё фильм «О времени и реке. Чусовая» Валерия Тимощенко из Краснодара. Этот автор много снимал в горячих точках и не раз награждался призами «России», тем интереснее увидеть кино на другую тематику. В аннотации сказано, что Чусовая привлекла режиссёра как «единственная река, которая пробила себе проход с одного склона Уральского хребта на другой, начинаясь в Азии? она течёт в Европу». Что ж, совсем скоро мы сможем оценить результат.
Несколько телекартин посвящено деятелям искусства – помимо Свиридова, это Рерих, Коровин, Шаляпин, а также работа «Союзмультфильм. Недетские страсти» к юбилею знаменитой студии. Помимо этого, в конкурсе: работы об Арктике, историческое кино, и, конечно, не обошлось без самого актуального – фильмов о пандемии.
Конкурс общеэкранных фильмов:
- #ДОМОЙ 27 мин., реж. Н.Белорусов, Москва
- АНТРОПОЛОГИЯ СПОРТА 55 мин., Продюсерский центр документального кино, реж. С.Головецкий, Москва
- АФРОДИТА 2.0 23 мин., ВГИК им. С.А. Герасимова, реж. А.Прошина-Кулик, Москва
- БУДЕМ ЖИТЬ ЗДЕСЬ 39 мин., студия «МТ КИНО», реж. М.Труш, В.Самородов, Москва
- В ЛЫСОГО НЕ СТРЕЛЯТЬ! 72 мин., Студия «Новой газеты», реж. А.Артемьева, Москва
- ДАЛЬНИЙ ПЛАН 67 мин., кинокомпания «Игра», реж. В.Головнёв, Москва
- И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 30 мин., Дальневосточная киностудия, реж. А.Самойлов, Хабаровск
- ЛЕГЕНДА О ЗИГФРИДЕ 75 мин., реж. С.Стрельникова, Москва
- ЛЕДИ № 13 60 мин., студия «КРОНА-ФИЛЬМ», реж. А.Брынцев, Москва
- МОЕМУ ДЕДУШКЕ 90 17 мин., компания «Tajribafilm», реж. Ш.Назаров, Ташкент
- МОЙ ДРУГ ЙЕТИ 60 мин., «Olga Michi Production», реж. В.Кривов, Москва
- МОЙ МАСТЕР КЛАСС 61 мин., студия социального кино «Вифсаида», реж. С.Зайцев, Москва
- МОЛИТВА 16 мин., Институт телевидения и радио (ГИТР), реж. Д.Лепёшин, Москва
- МШТ-15. АНГЕЛ СЧАСТЬЯ 70 мин., студия «Акробат», реж. В.Кунцев-Габашвили, Тбилиси
- НОЕВ КОВЧЕГ 43 мин., реж. Г.Курдяев, Москва
- ОСТОРОЖНО – СТРЕЛЯЮТ! 26 мин., кинокомпания «СНЕГА», Н.Бобров, Екатеринбург
- ПАУЗА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 52 мин., студия «Два капитана», реж. С.Дебижев, Санкт-Петербург
- ПЕРЕСКАЗЫ БАЖОВА 26 мин., «Этнографическое бюро студия», реж. И.Головнёв, Екатеринбург
- ПОБЕДА 17 мин., компания «Прометей», реж. В.Сидоров, Москва
- ПРИЗРАКИ. СОЛДАТЫ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ 120 мин., компания «Realdoc Productions», реж. М.Фадеев, Донецк
- РЕАНИМАЦИЯ ЖИЗНИ 22 мин., реж. В.Захаров, Луганск
- РУССКИЙ ПУТЬ 52 мин., ООО «Достоевский Док», реж. Т.Соболева, Москва
- ТЕНИ ТВОЕГО ДЕТСТВА 21 мин., компания «Своё кино», реж. М.Горобчук, Москва
- ТРЕТЬЯ ВОЛНА 16 мин., компания «SELINDOC», реж. К.Селин, Санкт-Петербург
- УЧЕНИК ГИППОКРАТА 50 мин., студия «КиноАртель», реж. Е.Кокусев, Москва
- ХОЗЯИН ОСТРОВА 24 мин., реж. И. Вашкелите, Санкт-Петербург
- ЧАЙКА 14 мин., ВГИК им. С.А. Герасимова, реж. А.Айвазян, Москва
- ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ 73 мин., Кинокомпания Андрея Кончаловского, реж. А.Кончаловский, Москва
- ЧЕМПИОНКИ 64 мин.. студия «А-фильм», реж. М.Чувайлова, Екатеринбург
- ЧЁРНЫЙ ВАГОН 24 мин., реж. А.Каржоев, Бишкек
- ШУЛЬГАН-ТАШ 39 мин., ООО «Дельта Продакшн», реж. Д.Завильгельский, Москва
- Я ПОГИБ ПОД ДЕМЯНСКОМ 40 мин., киностудия «Гранат», реж. С.Куцевалов, Москва
Конкурс телевизионных фильмов:
- АГАФЬЯ 71 мин., реж. П.Селин, Москва
- ВЕЛИКАЯ АЗИЯ ПРОТИВ САМОЗВАНЫХ АРИЕВ 26 мин., студия «Точка зрения», реж. А.Осипов, Москва
- ВИКТОР ЦАРЕВ. КАПИТАН ВЕЛИКОЙ КОМАНДЫ 47 мин., студия «ВИБ-Фильм», реж. А.Голикова, Москва
- ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. ОСТАНОВИСЬ, ВРЕМЯ! 47 мин., студия «Кинохроника», реж. Е.Дубкова, Екатеринбург
- ДОМ 10 мин., Кыргызско-Турецкий университет «Манас», реж. А.Шаршенкулова, Бишкек
- ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СТРОИЛА ГОРОДА 58 мин., студия «КЛИО», реж. Е.Голынкин, Москва
- ИДУЩИЕ В ОГОНЬ 44 мин., продюсерский центр «АзБуки», ВГТРК, реж. А.Смирнова, Москва
- КАПИТАН КИКУ 23 мин., телекомпания «Мир Белогорья», реж. П.Титович, Белгород
- КАРАНТИН 27 мин., продюсерский центр «Северный Характер», реж. Д.Монастырёва, Мурманск
- КОНСТАНТИН КОРОВИН. ПАЛИТРА СЛОВА 39 мин., студия социального кино «Вифсаида», реж. Д.Чуваев, Москва
- КРУГОБАЙКАЛЬЕ 39 мин., ООО «Масс-Фильм», реж. Д.Слободчиков, Иркутск
- НЕДЕНЕЖНОЕ ДЕЛО 10 мин., студия «BI-production», реж. И.Блидарев, Смоленск
- НИ СТЕНОЙ, НИ МОРЕМ, НИ ОГНЁМ 32 мин., Нытвенская телекомпания, реж. Е.Ушкова, Пермский край
- О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ЧУСОВАЯ 43 мин., киностудия им. Н.Минервина, реж. В.Тимощенко, Краснодар
- ПОСЛЕДНИЙ АДМИРАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 39 мин., ООО «Юпитер-XXI», реж. Г.Каюмов, Москва
- РАДОВ 52 мин., студия «Фишка-фильм», реж. И.Васильева, Москва
- РЕРИХ. СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ 40 мин., студия «Super8», реж. С.Циханович, Санкт-Петербург
- РУССКОУСТЬИНЦЫ. ПОД СОЛНЦЕМ АРКТИКИ 26 мин., ТВ Студия «Август», реж. А.Прописцов, Москва
- СМЕРТИ ВОПРЕКИ 27 мин., телекомпания «Сретение», реж. С.Тандит, Москва
- СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА: НАУКА О ФРАКТАЛАХ 45 мин., реж. А.Истратов, Москва
- СОНЕТЫ ПАМЯТИ. КИНООПЕРАТОР ТАТЬЯНА ЛОГИНОВА 52 мин., Белорусская государственная телерадиокомпания, реж. С.Катьер, Минск
- «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ 40 мин., студия «М фильм», реж. М.Ананьев, Москва
- ТОНЬЯ. В ПОИСКАХ ЛЕГЕНДЫ 52 мин., Сургутская студия неигрового кино, реж. О.Корниенко, Сургут
- ТОСКА ПО ПОНИМАНИЮ. БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ 44 мин., «Студия Век», реж. Л.Тележко, Е.Плугатырёва, Санкт-Петербург
- ТЫ ЖИЗНЬ МОЯ, «МЕТРО»! 58 мин., реж. Д.Бурлаков, Москва
- УЗНИКИ 40 мин., Красноярская киностудия, реж. А.Калашников, Красноярск
- ФЁДОР ШАЛЯПИН. ИЗГНАНИЕ 17 мин., киностудия «РОЗА», реж. Г.Евтушенко, Москва
- ЧУЖИЕ 52 мин., киностудия им. Н.Минервина, реж. А.Тимощенко, К.Жуков, Краснодар
- ЭДУАРД И ФАРИДА ВОЛОДАРСКИЕ. НИ СЛОВА О ЛЮБВИ 39 мин., студия «Фишка-фильм», реж. А.Ерастов, Москва
- ЭКСПЕДИЦИЯ. МЕЖДУ АНТАРКТИКОЙ И АРКТИКОЙ 53 мин., некоммерческое партнёрство «КиТ», реж. А.Ильин, Москва
- Я ЗДЕСЬ. ПЕСНЬ ПЕСКОВ 18 мин., общественное объединение «AlmatyNomad», реж. Ж.Курмашева, Алматы
- Опубликовано в №173 от 18.09.2021