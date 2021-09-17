Кончаловский, братья Головнёвы и недетские страсти: что покажет 32-й фестиваль «Россия»

Кадр из фильма "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского

Фестиваль документального кино «Россия» в этом году пройдёт в новые сроки – с 15 по 20 октября. Оргкомитет уже объявил конкурсную программу, она, как и несколько предыдущих лет, поделена на общеэкранные и телевизионные фильмы. В адрес смотра поступило более четырёхсот работ, 63 из которых отобрали в итоговую афишу.

Пока коронавирусные реалии ещё существуют, фестиваль не могут провести в стандартные для себя дни – самое начало октября. В прошлом году «Россия» прошла в конце ноября, теперь гостей и любителей документального кино ждут в середине октября.

В 2020-м смотр впервые прошёл в двух форматах – и офлайн, и онлайн (на сайте rossia-doc.ru). Это была вынужденная мера, чтобы ограничить количество зрителей в залах, ведь на данном фестивале всегда аншлаг. В нынешнем году помимо этой причины в пользу онлайн ещё и то, что значительно увеличилась аудитория смотра: теперь к показам «России» действительно присоединилась вся страна – познакомиться с лучшими документальными картинами можно из любой точки. Ограничена публика только временем – каждый фильм будет показан один раз, согласно расписанию в кинозалах.

Офлайн 32-й фестиваль «Россия» пройдёт в восьми городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Полевском, Верхней Салде, Новоуральске, а также в селе Тарасково. В столице Урала будет задействовано шесть площадок. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Екатерининском зале Свердловской детской филармонии, в Доме кино пройдут общеэкранный конкурс и внеконкурсные программы, в Библиотеке им. В. Г. Белинского — телевизионный конкурс. Кроме того, тематические показы запланированы в «Коляда-театре», центре «Царский» и в Доме офицеров.

Теперь непосредственно к содержанию. В общеэкранном конкурсе за призы фестиваля поборются 32 картины. С каждым годом столичные работы всё больше и больше вытесняют из программы кино регионов. Точнее, не так, многие режиссёры переезжают в столицу, так как там больше возможностей и делать качественное кино проще. Получается, что из 32 фильмов, только 11 сделаны не в Москве, из них лишь два – в Санкт-Петербурге. С точки зрения технической части, наверное, это и не страшно, а вот если говорить о смыслах, мы просто не узнаем, что думают о сегодняшней жизни в Новосибирске, Перми, Владивостоке…

Впрочем, авторы, работающие в столице, стараются смотреть шире. Например, фильм Дмитрия Завильгельского «Шульган-Таш» рассказывает о знаменитой пещере Башкирии, работа Татьяны Соболевой под названием «Русский путь» – о женщине, которая после двадцати лет, проведённых за границей, возвращается в родную деревню, чтобы изменить там жизнь к лучшему. Андрей Кончаловский, тоже представленный в конкурсе, продолжает в документальном формате исследовать глубинку – картина «Человек неунывающий» (к слову, уже отмеченная премией «Ника») – собирательный портрет русского человека, с его философией, отношением к жизни, к сегодняшнему дню. Среди героев зритель вновь увидит уже известного многим почтальона Алексея Тряпицына.

Также в программе есть фильмы из Ташкента, Тбилиси, Бишкека, Донецка и Луганска. Три работы в конкурсе имеют екатеринбургскую прописку. Это картина Марины Чувайловой «Чемпионки» о команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга, которая в 2019 году в третий раз подряд выиграла юниорский чемпионат мира. Никита Бобров (кинокомпания «СНЕГА»), в свою очередь, представил историю страйкбольной команды «Спарта».

В этом году в конкурс отобрали сразу двух Головнёвых – братьев Ивана и Владимира. Иван Головнёв (директор фестиваля «ЭтноКино») живёт и работает в Екатеринбурге, на суд зрителей и жюри он предложит картину «ПереСказы Бажова» о творчестве легендарного уральского писателя. Производство фильма в 2020-м было поддержано министерством культуры региона, закадровый текст, кстати, читает актёр Юрий Назаров.

Фото: Из архива Ивана Головнёва

Местом создания картины Владимира Головнёва «Дальний план» указана Москва, но снималась она в Омске (точнее, в маленьких населённых пунктах вблизи города), где Владимир трудится на своей студии «Игра». «Дальний план» – по большому счёту, фильм о том, как работает госпрограмма модернизации кинозалов в глубинке. По поводу картины и обозначенной ситуации Владимир уже встречался с министром культуры Ольгой Любимовой, которая на основе этого кино тоже сделала определённые выводы о реализации проекта и о том, что необходимо скорректировать.

В телевизионном конкурсе (31 картина) одна свердловская работа – «Георгий Свиридов. Остановись время!» Елены Дубковой, но есть ещё фильм «О времени и реке. Чусовая» Валерия Тимощенко из Краснодара. Этот автор много снимал в горячих точках и не раз награждался призами «России», тем интереснее увидеть кино на другую тематику. В аннотации сказано, что Чусовая привлекла режиссёра как «единственная река, которая пробила себе проход с одного склона Уральского хребта на другой, начинаясь в Азии? она течёт в Европу». Что ж, совсем скоро мы сможем оценить результат.

Несколько телекартин посвящено деятелям искусства – помимо Свиридова, это Рерих, Коровин, Шаляпин, а также работа «Союзмультфильм. Недетские страсти» к юбилею знаменитой студии. Помимо этого, в конкурсе: работы об Арктике, историческое кино, и, конечно, не обошлось без самого актуального – фильмов о пандемии.

Конкурс общеэкранных фильмов: # ДОМОЙ 27 мин., реж. Н.Белорусов, Москва

27 мин., реж. Н.Белорусов, Москва АНТРОПОЛОГИЯ СПОРТА 55 мин., Продюсерский центр документального кино, реж. С.Головецкий, Москва

55 мин., Продюсерский центр документального кино, реж. С.Головецкий, Москва АФРОДИТА 2.0 23 мин., ВГИК им. С.А. Герасимова, реж. А.Прошина-Кулик, Москва

23 мин., ВГИК им. С.А. Герасимова, реж. А.Прошина-Кулик, Москва БУДЕМ ЖИТЬ ЗДЕСЬ 39 мин., студия «МТ КИНО», реж. М.Труш, В.Самородов, Москва

39 мин., студия «МТ КИНО», реж. М.Труш, В.Самородов, Москва В ЛЫСОГО НЕ СТРЕЛЯТЬ! 72 мин., Студия «Новой газеты», реж. А.Артемьева, Москва

72 мин., Студия «Новой газеты», реж. А.Артемьева, Москва ДАЛЬНИЙ ПЛАН 67 мин., кинокомпания «Игра», реж. В.Головнёв, Москва

67 мин., кинокомпания «Игра», реж. В.Головнёв, Москва И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 30 мин., Дальневосточная киностудия, реж. А.Самойлов, Хабаровск

30 мин., Дальневосточная киностудия, реж. А.Самойлов, Хабаровск ЛЕГЕНДА О ЗИГФРИДЕ 75 мин., реж. С.Стрельникова, Москва

75 мин., реж. С.Стрельникова, Москва ЛЕДИ № 13 60 мин., студия «КРОНА-ФИЛЬМ», реж. А.Брынцев, Москва

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