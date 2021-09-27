Умер киновед Кирилл Разлогов

Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. Ему было 75 лет.
Об этом сообщает дочь кинокритика Анастасия Разлогова в Facebook. Она сказала, что он умер вчера. Предположительно, причиной смерти является болезнь сердца.
Дату и место прощания пока не объявляют.
Кирилл Разлогов родился в семье дипломата Эмиля Разлогова в Москве 6 мая 1946 года. В 1969 году устроился работать научным сотрудником в Госфильмофонд СССР, а также поступил в аспирантуру Института истории искусств. В начале 80-х годов в свет вышли его первые книги по теории и истории кино.
В конце 1993 года стал автором и ведущим научно-популярных телевизионных программ о киноискусстве. С 1999 года (с перерывом в 2006–2008 г.г.) работал программным директором Московского международного кинофестиваля.
Являлся автором почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.