Умер киновед Кирилл Разлогов

Кирилл Разлогов часто вёл программы о кино на телевидении. Фото: кадр из программы "Линия жизни" на телеканале "Культура"

Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. Ему было 75 лет.

Об этом сообщает дочь кинокритика Анастасия Разлогова в Facebook. Она сказала, что он умер вчера. Предположительно, причиной смерти является болезнь сердца.

Дату и место прощания пока не объявляют.