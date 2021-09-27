Море волнуется не в первый раз

Николай Хомерики (в центре) и его команда получили награду из рук председателя жюри Чулпан Хаматовой и президента «Кинотавра» Александра Роднянского (справа). Фото: Пресс-служба ОРКФ «Кинотавр»

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр». Жюри под председательством актрисы Чулпан Хаматовой главный приз присудило картине Николая Хомерики «Море волнуется раз», где в одной из главных ролей – дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга. Актёр Павел Деревянко, сыгравший в фильме свердловского режиссёра Евгения Григорьева «Подельники», получил награду за лучшую мужскую роль.

«Кинотавр», безусловно, остаётся главным российский кинофестивалем. Ежегодной в Сочи представляют срез отечественного кино. Современного, злободневного. И конечно, разного. Но заглядывая в эти картины как в зеркало, ищешь там отражение реальности. Ну а как иначе?

Прошлый и текущий годы, в том числе и для кинематографа, не самые лёгкие. Пандемия вмешалась, кажется, во все стадии производства. Однако, по сообщением организаторов, в этом году поставлен рекорд по количеству поданных заявок – 104 фильма претендовали на участие в конкурсе. В основную программу вошло 15 картин.

Мы уже отмечали, что конкурс «Кинотавра» в этом году очень сильный. Часть картин побывала на крупных европейских смотрах и получала там призы. К примеру, «Капитан Волконогов бежал» – участник основного конкурса 78-го Венецианского кинофестиваля. «Медея» и «Герда» – участники Локарно (были отмечены призами). «Молоко птицы» показывали на фестивале в Карловых Варах, а под занавес текущего «Кинотавра» стало известно, что фильм Лены Ланских «Ничья» (основная программа в Сочи) получил главный приз в номинации «Новые режиссёры» 69-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Оттого и выбор у жюри был непростой. На «Кинотавре» вообще не бывает всё просто. После каждого фестиваля остаётся множество недовольных итоговым распределением призов. Доходит до натуральных обид и громких высказываний после.

Загвоздка в том, что, увы, запоминается лишь победитель. Профессиональное сообщество, конечно, ценит и знает другие награды смотра, но в зрительском сознании это не так важно (если не сказать – совсем не важно). Задумайтесь, например. В 2017-м победила «Аритмия» Бориса Хлебникова, а кто получил приз как лучший режиссёр? Кто был лишь формально не первым в 2016-м или 2019-м?

В этом году главный приз у Николай Хомерики и его картины «Море волнуется раз». Николай Хомерики наконец-то вернулся в авторское кино. Участник Каннского кинофестиваля последние несколько лет снимал блокбастеры, картины рассчитанные на массовую аудиторию. Это «Ледокол», «Селфи», «Девятая», «Белый снег». Их принимали с переменным успехом. Но на «Кинотавр» Хомерики в этот раз вернулся с картиной, как принято говорить, эстетской. Размеренной и спокойной, о двух подростках, поселившихся где-то в лесу и познающих любовь. В какой-то момент ребята встречаются с парой старше, которая словно отражает их будущее.

Картина, кроме факта возвращения Хомерики в авторское кино, интересна тем, что там дебютировала Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. Ей же вручили награду за лучшую женскую роль. «Кинотавр» вообще для Бодрова-младшего был местом весьма символичным.

Именно на кинофестивале Сергей Бодров-младший познакомился с Алексеем Балабановым в 1996-м, а через год этот союз представлял там же фильм «Брат». Не нужно ещё раз говорить, какой эффект произвела эта лента на кинематограф (да и на культуру) последующих лет. Сергея Бодрова тогда наградили как лучшего артиста (как и годом ранее, вместе с Олегом Меньшиковым за «Кавказского пленника»). На «Кинотавре» же Сергей Бодров-младший представлял и свою режиссёрскую работу «Сёстры», удостоенной тогда Гран-при за лучший дебют.

И вот его дочь получает награду как лучшая актриса. Весьма символично. Но вот только сам фильм понравился далеко не всем. Мнения критиков полярно разделились, отмечая по больше степени тот факт, что Николая Хомерики наградили за возвращение в привычные жанры кино. Журнал «Искусство кино», издаваемый с 1931 года, запустил перед «Кинотавром» опрос критиков, которые выставляли оценки после показа в специальную форму. «Море волнуется раз» был пятым по рейтингу, но в итоге победил у жюри.

«Аморфное, аполитичное, вне времени и пространства, насквозь искусственное, без сюжета и внутреннего движения, не выражающее и не обозначающее ровным счётом ничего, кроме внутренних фрустраций и переживаний автора», – написал у себя на фейсбуке главный редактор «Искусства кино» кинокритик Антон Долин.

«Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, которому пророчили победу, остался с призом за сценарий (хотя картина в упомянутом выше голосовании была в лидерах). Это история про сотрудника органов в 30-х, которому является образ умершего сослуживца и говорит искупить вину хотя бы перед одним человеком. Фильм также стал победителем зрительского голосования.

Но предрекаемая победа – ещё не выбор жюри. Последний раз похожая ситуация сложилась в 2018-м, с фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Картина, которая, кажется, в тот год понравилась и зрителям, и критикам, и профессиональному сообществу, вдруг осталась вообще без каких-либо призов на «Кинотавре» (спецдипллом Марты Козловой не в счёт). Неловкость в тот год, кажется, чувствовала даже победительница Наталия Мещанинова (с «Сердцем мира»), которая писала с Федорченко сценарий к «Войне Анны».

Но так бывает. Остался, к примеру, в этот раз без призов актёр Юра Борисов, задействованный сразу в шести картинах основной программы. Награду (неожиданно для всех) отдали Павлу Деревянко за роль сельского авторитета, держащего в страхе деревню, из фильма «Подельники» уральского режиссёра Евгения Григорьева. Это, кстати, был дебют Григорьева в игровом кино.

Оператор Роман Васьянов, выступивший в роли режиссёра, получил приз за лучший дебют. Он снял картину по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови» (в кино – просто «Общага»). Кстати, не секрет, что картины с «Кинотавра» до проката добираются трудно. Часть и вовсе теряется по дороге до зрителя. Может, поэтому «Общагу» решили не мариновать, а сразу запустить в онлайне. Картина уже доступна для просмотра на нескольких платформах.

Стоит отметить в очередной раз и успехи якутского кино. Сейчас, кажется, ни один крупный фестиваль не обходится без картины, рождённой в Республике Саха. В прошлом году на фестивале триумфально победило «Пугало» Дмитрия Давыдова, а в этот раз показали «Нууччу» Владимира Мункуева. Картина по произведению Вацлава Серошевского уже снята при поддержке крупных продюсеров (среди которых Борис Хлебников) и с популярным артистом – Сергеем Гилёвым. История про русского каторжника, который сначала прячется в доме якутов, а потом становится хозяином этого же дома, получила награду за режиссуру.

Ранее были вручены призы в конкурсе короткометражных работ. Главный приз достался картине «Хорошая девочка Лида» режиссёра Антона Елисеева по пьесе Романа Козырчикова. Оба – ученики Николая Коляды. Мы уже писали об уральской картине (см. номер №175 от 23.09.2021) и сейчас попросили режиссёра рассказать о своём дебюте. История замысла была такая: Николай Владимирович Коляда дал задание на сессию снять кино (Антон студент режиссёрского отделения ЕГТИ. – Прим. «ОГ») . И я решил заморочиться и сделать не абы как, а более-менее профессионально, – рассказал Антон. – Деньги собирал с помощью постов в соцсетях. Удалось собрать примерно 20 000 рублей. Сняли один день, но денег не хватило. Я написал ещё один пост, и добрый человек, который любит «Коляда-театр», выслал ещё 15 000 рублей. 35 тысяч рублей – вот наш бюджет. В итоге мы всё досняли и показали в театре. Но это было очень затянуто – восемнадцать с лишним минут. Поэтому собрались, досняли ещё, сделали вставки, сократили и получилось то, что получилось. Но надо сказать, что у нас была полностью профессиональная команда и снимали мы не на телефон, как уже успели написать. У нас была камера, профессиональный свет. – А вас пьеса Романа Козырчикова чем зацепила? – Текст у Романа очень хороший, жизненный. Смешной и грустный, как и учит Николай Владимирович. Плюс глубокий подтекст. И каждый человек в этой пьесе видит что-то своё. Была бурная реакция на «Кинотавре» после показа. Люди подходили ко мне и говорили: я увидел свою жизнь. Вот этим текст и привлёк.

Главный приз «Море волнуется раз» Николай Хомерики Приз за лучшую режиссуру Владимир Мункуев – «Нуучча» Приз за лучший дебют Роман Васьянов – «Общага» Приз за лучшую женскую роль Ольга Бодрова – «Море волнуется раз» Приз за лучшую мужскую роль Павел Деревянко – «Подельники» Приз за лучшую операторскую работу Николай Желудович – «Молоко птицы» Приз за лучший сценарий Алексей Чупов и Наташа Меркулова – «Капитан Волконогов бежал» Приз за лучшую оригинальную музыку к фильму Алексей Ретинский – «Медея» Первое место в зрительском голосовании заняла картина «Капитан Волконогов бежал».