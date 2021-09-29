Алексей Федорченко: «Хочется на равных общаться со зрителем»

Алексей Федорченко родился 29 сентября 1966 года в городе Соль-Илецк Оренбургской области. С 1967 года живёт в Свердловске. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский режиссёр, сценарист и продюсер Алексей Федорченко 29 сентября отмечает 55-летний юбилей. Самый успешный уральский кинорежиссёр последних лет накануне своего же праздника выступил в новой роли: поставил спектакль в Центре современной драматургии (ЦСД). А ведь ещё недавно он представлял премьеру фильма «Последняя «Милая Болгария»… «Облгазета» поговорила с Алексеем Федорченко о театре, кино, сериалах и будущих проектах, которые ждать в ближайшее время.

«Хочу продолжать в театре и совмещать с кино»

– Вы меня поправьте, если неправ, но в ваших фильмах присутствует театр. Специально или нет, но некоторые сцены кажутся очень театральными. Вы эту грань между кино и театром ощущаете?

– Недавно об этом думал. Я бы не сказал, что в моих фильмах много театрального. В них много условности. Кинематографической условности. Я не люблю компьютерную графику и рисованные фильмы, когда всё снимается в павильоне. Хочется, чтобы всё было максимально настоящее. Есть сцены, например, массовые, которые хочется показать, но у меня нет таких бюджетов, как в Голливуде, и поэтому приходится прибегать к тем самым условностям. Уходим в анимацию, в театр. В этом появился даже какой-то стиль.

– Но кино всё равно позволяет развернуться, а здесь одна небольшая сцена.

– Ограничения всегда подталкивают к творчеству. Можно больше придумать интересного, когда ты находишься в рамках. А здесь рамки – эта небольшая сцена. Начинаешь вместе с актёрами фонтанировать идеями.

– Для вас театр – это вызов?

– Нет, для меня это всё очень комфортно. Маленькая площадка как раз подходит. Вот большая – будет вызовом. Я на ней не работал и не очень представляю, как всё устроено – уходы, заходы, мизансцены. Я вот этого немного боялся. В кино всё проще – отрезал и всё. А тут надо думать. Но как-то сложилось.

– Но ставить в театре – это была ваша идея или согласились на предложение?

– Антон Бутаков (худрук ЦСД. – Прим. «ОГ») предложил мне что-нибудь поставить. Я выбрал самую камерную пьесу. Но на самом деле думаю о театре давно. Одно из моих детских мечтаний – кукольный театр. Мне очень нравятся большие куклы. Не рисованные, а сделанные руками, «живые». Лет семь назад я начал потихоньку готовиться. Придумал проект с условным названием «Капитал театр». Четыре разные пьесы, которые связаны с человеком у власти, с большими деньгами. Эти пьесы лежали. Мне даже предлагали открывать новую сцену «Табакерки». Играть в спектакле Царя Давида должен был Олег Табаков. Но не сложилось, потом Олега Павловича не стало… Эта пьеса очень хорошая, и её я хочу ставить следующей. Но, наверное, уже не здесь. Она густонаселённая, на большую сцену. В общем, хочу продолжать в театре и совмещать это с кино.

– Ваш спектакль «Как я обманул всех и Бога» – история Арманда Хаммера. Американский предприниматель, личность яркая, конечно, но история не наших мест. Почему он?

– А его историю знаю давно. Хаммер был жив, когда я ещё учился. Он приезжал в СССР, построил «Хаммеровский центр» в Москве в 70-х. Но меня поразил сам факт второй бар-мицвы, что вместо себя на эту церемонию он нанял актёра. Я когда узнал эту историю, начал дальше копать. Такие факты и цепляют. У него же очень богатая биография. Когда Хаммер умер, вышло большое расследование в США. Как его чуть в тюрьму не посадили, как он президентов подкупал. Но меня это не так интересовало, как тот факт, что он как будто пытался обмануть Бога.

– Задачу вы себе поставили непростую: 90 лет жизни, главные вехи истории XX века уложить в два часа театрального представления. Всего с пятью актёрами и, по сути, одной ширмой в качестве декорации… Не боялись, что спектакль «не сложится»?

– Основные сложности были, когда писали пьесу. При постановке уже об этом не думал. Меня выручила, конечно, бар-мицва. Праздник, когда разрешено всё. Она и задала стиль. Не будь этого праздника – не знаю, как бы сделали. Думаю, было бы сухо. Первая идея была – киноэкраны, которые сейчас всё используют. Но сразу же отказался. Если я ещё буду делать киноэкраны в театре (смеётся), это будет тупо. В общем, не будь бар-мицвы, даже бы не стал браться.

«Я не видел ни одного сериала целиком»

– Что с вашим новым фильмом «Большие змеи Улли-Кале»?

– Я его хочу точно закончить к середине-концу октября. Сейчас работаем над цветом и титрами – последние штрихи. В 2022 году обязательно будет премьера. Я картиной доволен. Получилось безбашенное кино, ни на что не похожее. Так никто не делал ещё в мире.

– У вас каждую картину так…

– Хочется так делать, но не всегда получается. Но с этим точно так. Мокьюментари (жанр игрового кино, которому присуща имитация документальности. – Прим. «ОГ») у нас вообще никто не делает. Я снимал «Первых на Луне», а вот сейчас «Большие змеи Улли-Кале» и в следующем году хочу делать «Енотовый город». Получится трилогия мокьюментари из разных времён и в разной стилистке.

– «Енотовый город«*? Насколько я помню, этому проекту уже не один год?

– Сценарий написан ещё в 2008-м. Но всё время было не до него, и деньги не могли найти. Но и сейчас ещё не факт. Будем подаваться в Минкульт на конкурс. Но очень хочется его сделать. Особенно после «Больших змей». Картина должна закрыть трилогию.

– Ваша картина «Последняя «Милая Болгария», представленная летом, в итоге выйдет в прокат?

– Похоже, что нет. Это невыгодно, сработаем себе в убыток. Люди на такие фильмы не ходят в кино. Видимо, будем продавать для онлайн показа. Сейчас фестивали идут, а потом, видимо, продадим на платформу. Я прокатом не занимаюсь и не думаю об этом. Может быть, к сожалению. Я вот тут, в театре, подумал о зрителе, а в кино нет (смеётся). Но когда ты думаешь о зрителе, фильм получается похожим на что-то. Если делать для проката, стараешься сделать понятнее, чтобы все всё увидели, поняли. А мне хочется на равных общаться со зрителем. Вот и хочется так делать, а не снимать попсу. Хотя предлагают.

– Предлагают снимать?

– Да. Предлагают фильмы, сериалы. С телеканалов в том числе. Но у меня пока получается отказываться.

– А форма сериалов вам близка?

– Нет… Совсем не близка. Мой мозг устроен иначе. Я люблю форму микроновелл. Маленькие истории, из которых всё собирается. У меня в фильмах каждый кадр – отдельная история. Растягивать на несколько серий я просто не могу. Я не видел ни одного сериала целиком. Не могу. Не потому что они плохие, а физически не получается. Интересны короткие ситкомы. Когда всё быстро произошло. Начал вот недавно смотреть сериал «Русские горки», там моя подруга Юлия Ауг снималась. Там есть хорошие истории, но так долго… Такие долгие диалоги. Можно всё собрать в один фильм, и будет хорошее кино. Не моё, в общем.

– То есть сериал не сможете снять, если найдёте подходящий сценарий?

– А я снимал сериал. В 2005 году снял шесть серий «Похищения воробья». Шестисерийный телесериал о поиске домашних животных. Такой наивный детектив. Советский Эйс Вентура (персонаж актёра Джима Керри, специализирующийся на розыске потерянных или похищенных домашних животных. – Прим. «ОГ»). Мне дали снимать в режиме кино, но всё равно тяжело. Я, конечно, не загадываю. Вдруг почувствую, что история моя. Но пока вот театром занялся. Кстати, у меня получается документальный сериал. «Кино эпохи перемен», «Монета страны Малави» о Василии Шукшине, и подал заявку в Минкульт на третий фильм.

– Расскажите о нём?

– Удивительная история. Был человек, который предвосхитил теорию относительности. Русский учёный издал несколько книг, где были сформулированы основные положения теории. Но, как оказалось, у него нет биографии. Я уже год работаю над этим. Фактически собрал его биографию и рассказываю о человеке, который стоит до Эйнштейна. Хочу вернуть его в научный и культурный оборот. Эта история не похожа ни на что.

30 сентября, на телеканале "Культура" в 22:15 будет показан документальный фильм Алексея Федорченко "Кино эпохи перемен". В картине рассказывается история о существовании Свердловской киностудии в один из самых непростых её моментов - в 90-е годы прошлого века.

*В августе 2020 года Алексей Федорченко представлял заявку на питчинге Минкульта. Он рассказывал, что действие картины развернётся в середине 1950–1960-х в Антарктиде. Лента будет состоять из трёх частей. Первая поведает о том, как в 1956-м группа девушек, нанятых рекрутинговой компанией, отправилась из портов Аргентины и Колумбии в Европу. Но корабли загадочным образом исчезли, и через некоторое время мужчина из России приехал туда, чтобы разгадать тайну. Вторая часть расскажет о жизни секретной базы в Антарктиде. Заключительные эпизоды свяжут эти истории воедино.