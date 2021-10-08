Объявлено жюри XXXII фестиваля документального кино «Россия»

Алексей Федорченко. Фото: Павел Ворожцов

Кинорежиссёр Алексей Федорченко станет председателем жюри конкурса документальных фильмов предстоящего XXXII фестиваля «Россия» в Екатеринбурге.

Помимо Алексея Федорченко, в состав жюри также вошли Айбек Дайырбеков (режиссёр, председатель Союза кинематографистов Республики Кыргызстан), режиссёр, обладатель главного приза XXXI фестиваля «Россия» Анна Драницына, писатель Роман Сенчин и режиссёр, художник Вадим Цаликов.

Жюри конкурса телевизионных документальных фильмов возглавит журналист и кинодокументалист Ильяс Богатырёв.

Фестиваль документального кино «Россия» в этом году пройдёт в новые сроки – с 15 по 20 октября. Конкурсная программа, как и несколько предыдущих лет, поделена на общеэкранные (документальный конкурс) и телевизионные фильмы. В адрес смотра поступило более четырёхсот работ, 63 из которых отобрали в итоговую афишу. Подробно о программе мы рассказывали в номере №173 от 18.09.2021.