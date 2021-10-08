На заре Урала: в Екатеринбурге стартовал новый кинофестиваль «Ойка»

Фото: Пресс-служба фестиваля "Ойка"

В череду осенних кинофестивалей вклинился самобытный проект Артёма Белоусова – «Ойка», посвящённый Уралу. Более 60 режиссёров захотели представить свои работы на новом фестивале, но в шорт-лист конкурса вошли только 19 картин. Основной площадкой смотра стал екатеринбургский кинотеатр «Заря» (Баумана, 2).

Автор фестиваля «Ойка» Артём Белоусов является руководителем киноклуба «Последний ряд» (УрФУ, Дом Маклецкого).

– Для нас было очень важно связать фестиваль с архаикой Урала, с его региональными особенностями, – рассказывает Антон. – Мы принимали заявки только от режиссёров Урала. А название пошло от мансийского бога оленьих стад Нёр-Ойка. «Ойка» – звучно и легко запоминается.

В конкурсе – документальные, игровые и анимационные короткометражные фильмы.

Да, на этом фестивале не встретишь работ именитых режиссёров, но ведь и задача смотра в том, чтобы участники из совершенно разных уголков Урала представили свой взгляд на регион и его людей. География заявок оказалась действительно очень обширна. Помимо крупных региональных центров – Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Ханты-Мансийска, работы приходили из малых городов и даже из деревни.

Программа «Ойки» разделена на три секции: «Быль и явь Урала», где авторы фильмов пытаются ответить на вопросы – «Кто мы такие? Что мы за общность?». «Чудская летопись» – картины о наших современниках, людях Урала. В секции «Внутри уральского моря» представлены киновысказывания о душевных поисках и внутренних конфликтах. В работах этой категории сильнее чувствуется влияние пандемии – большинство фильмов сняты в одной локации, при участии одного актёра.

Жюри фестиваля состоит из четырёх человек: Алексей Смагин – блогер, историк кино, автор книги «Справочник кинопижона», Евгений Рабинович – путешественник, доцент кафедры культурологии УрФУ и автор экскурсий по Уралу «Борода Бажова», Лидия Добрейцина – доцент кафедры культурологии УрФУ и режиссёр Сабрина Карабаева.

Смотр продлится до 10 октября. С расписанием можно познакомиться на сайте oblgazeta.ru.