«Ойка»: новая уральская киноволна

Кадр из фильма "Хорошая девочка Лида", получивший на фестивале приз зрительских симпатий

В Екатеринбурге завершился первый фестиваль уральского кино «Ойка». Организаторам удалось собрать молодых режиссёров со всего УрФО, которые в своих работах попытались ответить на вопрос: что же такое уральская идентичность.

Автор фестиваля «Ойка» Артём Белоусов говорит, что смотр отчасти «родился из собственного незнания». Артём с детства живёт на Урале, но при этом раньше (как и многие) по-настоящему не задумывался об истории этого края, его особенностях и отличительных чертах людей, которые здесь живут.

Несмотря на то что это был первый подобный фестиваль и во многом проведён он благодаря энтузиастам, смотр получился довольно масштабным: помимо Екатеринбурга (главная площадка кинотеатр «Заря»), показы прошли в Нижнем Тагиле и Челябинске, а работы, отмеченные призами, позже привезут ещё и в Пермь.

Члены жюри отсмотрели девятнадцать конкурсных фильмов, распределённых по трём секциям: «Внутри уральского моря», «Чудская летопись» и «Быль и явь Урала». На всех показах зрители тоже выбирали особенно понравившееся кино – голоса из разных городов посчитали и вручили призы зрительских симпатий работам из каждой секции. Наиболее любопытные из этих фильмов, на наш взгляд, это «Хорошая девочка Лида» Антона Елисеева, совсем недавно эта короткометражка была признана лучшей на «Кинотавре». Также картина «Когда мы познакомились», создатель которой Денис Володин определил её жанр как магический реализм. Уральскую идентичность он видит в абсурде – когда магическое смешивается с реальностью и становится неотличимым.

Оценки жюри при этом с разделением по категориям связаны не были. Председатель жюри, историк кино, автор книги «Справочник кинопижона» Алексей Смагин отметил, что, поскольку кино авторское, стандартные номинации – за операторскую работу, актёрскую игру и так далее – на «Ойке» бы не сработали. Добавим также, что на фестиваль можно было заявлять игровое, документальное и анимационное кино (в итоге мы увидели даже клипы), поэтому жюри действительно необходимо было выйти за рамки традиционных призовых формулировок.

К примеру, режиссёр Влад Смолин отмечен «За художественную смелость и понимание природы кино». Студент-математик вместе с сокурсниками снял фильм «А за дверью ничего», соединив абстрактность математики и условность театра. Сами авторы говорят, что у них получился фильм-франкенштейн – да, с большим количеством ошибок, но прекрасный как раз своей уродливостью.

Организаторы «Ойки» планируют продолжать работу над фестивалем. В следующем году они надеются получить спонсорскую или грантовую поддержку.

Призы фестиваля «Ойка» Гран-при «Крещенские рассказы» (реж. Алексей Романов)

Особое упоминание жюри «Истечение» (реж. Михаил Жигалов)

Диплом «За художественную смелость и понимание природы кино» «А за дверью ничего» (реж. Влад Смолин)

Диплом «За живую демонстрацию живых людей. Без дидактики, без штампов» «Карт-Бланш» (реж. Роман Власов)

Диплом «За лёгкость подхода и отсутствие пиетета перед авторитетами» клип «Камера. Мотор. Начали» (реж. Данил Стрижов).