Сарик Андреасян снимет фильм про жёсткую посадку самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузном поле

Лётчик отметил, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому он изъявил желание помочь в съёмках. Фото: Instagram Дамира Юсупова.

Герой России, лётчик Дамир Юсупов заявил, что съёмками фильма о жёсткой посадке самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Подмосковье займётся режиссёр Сарик Андреасян. По словам лётчика, сценарист Алексей Гравицкий находится в постоянном взаимодействии с ним.

Об этом Дамир Юсупов сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья, хочу поделиться подробностями о съёмках фильма. Через хороших друзей я познакомился с режиссёром Сариком Андреасяном и его командой. Из разговора я узнал о том, что ребята из его киношколы были воодушевлены создать фильм о событиях, связанных с той посадкой самолёта", - пишет он.

Лётчик отметил, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому он изъявил желание помочь в съёмках и пообещал ознакомиться с последними фильмами Сарика Андреасяна - "Непрощённый" и "Землетрясение". Дамир Юсупов поделился, что около года назад ему поступало предложение снять фильм от другого режиссёра, но тогда лётчик отказался, потому что в предложенном сценарии было очень много вымысла.

Сценарист последних фильмов Андреасяна Алексей Гравицкий пишет сценарий и для картины про подвиг Дамира Юсупова. По словам лётчика, Гравицкий находится в постоянном взаимодействии с ним для "максимально глубокого и художественного погружения в данное событие".

"Эта история о судьбе человека. О его долгом и непростом пути к своей мечте - стать лётчиком. История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия", - подытожил Дамир Юсупов.

Ранее "ОГ" писала, что съёмки фильма о подвиге на кукурузном поле в Подмосковье начнутся летом 2022 года.

Лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus A321 рейса Москва - Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря действиям отважных пилотов в результате происшествия никто не погиб. Глава государства своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества. В этом году ходили слухи о возможном участии Дамира Юсупова в выборах в Госдуму, однако они не подтвердились. Сам он заявлял, что хочет летать, а участие в политике - для него под вопросом. Этим летом стало известно, что лётчик-герой вошёл в состав Общественной палаты Свердловской области.