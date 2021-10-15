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Культура / Кино
15 октября 2021, 11:58

Сарик Андреасян снимет фильм про жёсткую посадку самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузном поле

Пост Дамира Юсупова

Лётчик отметил, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому он изъявил желание помочь в съёмках. Фото: Instagram Дамира Юсупова.

Герой России, лётчик Дамир Юсупов заявил, что съёмками фильма о жёсткой посадке самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Подмосковье займётся режиссёр Сарик Андреасян. По словам лётчика, сценарист Алексей Гравицкий находится в постоянном взаимодействии с ним.

Об этом Дамир Юсупов сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья, хочу поделиться подробностями о съёмках фильма. Через хороших друзей я познакомился с режиссёром Сариком Андреасяном и его командой. Из разговора я узнал о том, что ребята из его киношколы были воодушевлены создать фильм о событиях, связанных с той посадкой самолёта", - пишет он.

Лётчик отметил, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому он изъявил желание помочь в съёмках и пообещал ознакомиться с последними фильмами Сарика Андреасяна - "Непрощённый" и "Землетрясение". Дамир Юсупов поделился, что около года назад ему поступало предложение снять фильм от другого режиссёра, но тогда лётчик отказался, потому что в предложенном сценарии было очень много вымысла.

Сценарист последних фильмов Андреасяна Алексей Гравицкий пишет сценарий и для картины про подвиг Дамира Юсупова. По словам лётчика, Гравицкий находится в постоянном взаимодействии с ним для "максимально глубокого и художественного погружения в данное событие".

"Эта история о судьбе человека. О его долгом и непростом пути к своей мечте - стать лётчиком. История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия", - подытожил Дамир Юсупов.

Ранее "ОГ" писала, что съёмки фильма о подвиге на кукурузном поле в Подмосковье начнутся летом 2022 года.

Лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus A321 рейса Москва - Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря действиям отважных пилотов в результате происшествия никто не погиб. Глава государства своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

В этом году ходили слухи о возможном участии Дамира Юсупова в выборах в Госдуму, однако они не подтвердились. Сам он заявлял, что хочет летать, а участие в политике - для него под вопросом. Этим летом стало известно, что лётчик-герой вошёл в состав Общественной палаты Свердловской области.

Сюжет

Жёсткая посадка самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье
Утром 15 августа самолёт "Уральских авиалиний" совершил жёсткую посадку в Подмосковье.

Областная газета Свердловской области

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15.10.2021, 11:58 / Культура
Сарик Андреасян снимет фильм про жёсткую посадку самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузном поле