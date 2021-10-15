Фестиваль «Россия»: пока без блогеров, но с Кончаловским и нобелевским лауреатом

Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сегодня открывается фестиваль документального кино «Россия». В этом году в адрес смотра поступило более четырёхсот работ, 63 из которых представлены в итоговой афише. Нынче показы пройдут в десяти городах региона, а кроме традиционного офлайн-формата второй год подряд организованы онлайн-просмотры фильмов (на сайте rossia-doc.ru, время показов совпадает с расписанием в залах). Победителей фестиваля назовут на торжественной церемонии закрытия, 20 октября.

О том, чего зрителям ждать от конкурса XXXII «России» мы побеседовали с программным директором фестиваля Инной ДЕМЕЖКО.

Кинонаблюдение за пандемией

– Инна Александровна, в конкурсе прошлого года фильмов по главной теме современности – пандемии – ещё практически не было, режиссёры просто не успели осмыслить то, что произошло. Судя по заявкам на нынешний фестиваль, рефлексия случилась?

- В сравнении с прошлым годом фильмов о пандемии, конечно, стало больше. Сами понимаете, эта проблема волнует и обескураживает всех. И режиссёры взялись за неё со всех сторон. Вопрос лишь в том, насколько количество переходит в качество. Отвечу: пока не очень. В основном это картины, которые кроме яркой эмоции редко что являют. Я понимаю, что сейчас ещё трудно проанализировать ситуацию. Но кино – это всё-таки и анализ, структурирование, а не только выброс эмоций. В этом смысле сильных фильмов, по крайней мере из того, что мы смотрели, немного, но конечно же, они есть.

Много лет на фестивале не было работ из Мурманска, и вот теперь в телевизионном конкурсе представлен фильм под названием «Карантин» молодого режиссёра-муромчанки Дарьи Монастырёвой. В документальной программе это картина «Третья волна» Константина Селина. Очень серьёзное высказывание в жанре кинонаблюдения. Также фильм «Пауза в Санкт-Петербурге», который снял всем известный Сергей Дебижев. Его кино – это взгляд на проблему гражданина, который остаётся эстетом, настоящим художником.

– В 2020-м на «России» было сразу несколько фильмов на тюремную тему, один из них – «Кресты» – признали лучшей полнометражной работой. Также было много разных картин об искусстве. Какие темы, помимо пандемии, особенно интересовали режиссёров в этом году?

- В общем, всякие. Я бы не сказала, что этот год тематически сильно отличается от прошлых. Но этого и не надо. Важен, может быть, не разброс тем, который, как всегда, достаточно широк, а то, что это в первую очередь кино о российских людях. Кто-то из них художник, кто-то уехал в провинцию и организовал музей соломоплетения… В фильме «Капитан Кику» это корабел, изучающий науку пиратологию. Портрет? Портрет. Неожиданный? Очень. Есть в программе кино о войне, а точнее, её осмысление оставшимися в живых детьми войны. Память о прошлом – разве не сегодняшняя проблема или тема?

«Пройти мимо такого фильма мы не могли»

– Если говорить про картины о российских людях, наверное, особое место нужно определить Андрею Кончаловскому и его «Человеку неунывающему». В пресс-релизе фестиваля так и написано: «В конкурсной программе «России» будет показан новый документальный фильм Андрея Кончаловского, а также… ». Кажется, главный акцент уже сделан, остаётся ли вообще у жюри выбор?

- Объяснять, кто такой Андрей Кончаловский, я даже не возьмусь. Но, может быть, не все знают, что помимо игрового кино в его фильмографии довольно много документальных работ. Это фильмы-портреты. И сегодня художник такого ранга обратился к кино о России, эпическому, на мой взгляд, произведению, состоящему из массы портретов наших граждан. Они живут своей жизнью – кто-то-то проще, кто-то сложнее. Но эти люди крепки внутренней основой. Они живут, а не выживают. Не эмигрируют, не льют помои на соседа, на страну. Они находят возможность честно жить в своей стране, не покидая её в сложное время.

Естественно, пройти мимо такого фильма мы не могли. Это документальное кино о сегодняшней, настоящей России. В фильме нет постановок и подстав, не нагнаны актёры, которые бы сыграли российских жителей. И нет пессимистического взгляда, что тоже очень важно.

– Ещё о громких именах в программе. Так уж вышло, что в конкурсе есть и нобелевский лауреат – Дмитрий Муратов, который спродюсировал картину режиссёраАнны Артемьевой «В лысого не стрелять!», снятую на студии «Новой газеты»…

– Впервые «Новая газета» подала фильм на отбор. Всё-таки они не совсем наши, они справедливо числят себя по разряду журналистики. Но когда насущная проблема подана кинематографическим образом, тогда мы, конечно, не оставляем такое кино без внимания. Ну и потом, в конкурс фильм о майоре Измайлове мы взяли раньше, чем Дмитрий Муратов стал нобелевским лауреатом (смеётся).

– В продолжение разговора о не совсем стандартных для «России» заявках… Сейчас появилось большое количество блогеров, которые очень активно взялись за документалистику на YouTube. Вам подобные работы присылали?

– Мне кажется, мы неинтересны им в том плане, что они привыкли к отклику в виде немедленных лайков. Мы же на фестивале говорим об аналитике. Поэтому у нас ведутся обсуждения, поэтому мы показываем нашим режиссёрам их живых, а не виртуальных зрителей. Блогеры этого никогда не узнают – ну кто-то лайкнул, ну лайкнул миллион, а кто эти люди? Покажите. Вот мы как раз показываем. Поэтому с блогерами мы существуем параллельно. Блогерство – какой-то иной жанр. Это правда-матка с жёлтым оттенком. А искусство (в том числе искусство кино) – я не устаю цитировать – спасает человека от правды жизни…

Хотя когда-нибудь мы придём к тому, что надо как-то сближаться. Это произойдёт, если блогерам станет скучно в своих рамках, если у них вдруг появится художественное чутьё.

Кто пошёл по стопам Гоголя

– В этом году в конкурсе документального кино подавляющее большинство работ создано на московских студиях. Почему же с каждым годом на фестивале всё меньше и меньше фильмов из регионов?

– Не соглашусь, потому что, если посмотреть на телевизионный конкурс, мы увидим небывалое географическое разнообразие. Мурманск, Белгород, Смоленск… Более того, некоторые города никогда ещё не были представлены на нашем смотре. В документальном кино – да, по-прежнему много Москвы, но что поделаешь – туда стремятся оперившиеся режиссёры. Вот, например, наши братья Головнёвы -Иван теперь живёт в Санкт-Петербурге, Владимир – в Подмосковье. Но они всё равно наши. На наших глазах росли и на наших глазах учились делать кино.

– И темы у них, в общем-то, нестоличные. Владимир Головнёв свой фильм «Дальний план» снимал в глубинке, под Омском. Иван сделал картину о Бажове…

– Именно. Что касается Ивана, то он историк. И эту первую профессию вытравить из себя не может. Да я думаю, и не хочет. Его фильм «Пересказы Бажова» получился очень неожиданным. Не сказать, что я не была знакома с биографией и творчеством Павла Петровича, но тех данных, которые приведены в этой картине, не знала никогда.

Владимир Головнёв вообще умудрился сделать такой, я бы сказала, эпический фильм – «Русь, куда ж несёшься ты?» Это кино снял режиссёр из России, которому Россия дорога. Это Гоголь, только на современный лад.

С полной программой можно познакомиться здесь. Расписание фестиваля - на сайте rossia-doc.ru.

Опубликовано в №193 от 16.10.2021