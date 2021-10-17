Алексей Федорченко планирует снимать "Енотовый город" в четырёх странах

Алексей Федорченко написал сценарий к фильму ещё в 2008 году. Фото: Павел Ворожцов

Алексей Федорченко планирует провести съёмки фильма "Енотовый город" в четырёх странах. В список вошли Колумбия, Франция, Германия и Россия.

Сроки съёмок и их ход зависит от ситуации с коронавирусом. Об этом режиссёр рассказал ТАСС. От пандемии зависит и то, где будет сниматься большая часть фильма. Это будут павильоны либо в Германии, либо в Екатеринбурге. Решение планируется принять до конца года.

Ранее совет при Министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, в том числе и "Енотовый город" Федорченко. И его поддержали. Как рассказывал режиссёр в интервью "Областной газете", сценарий к фильму был готов ещё в 2008 году.

"Мокьюментари (жанр игрового кино, которому присуща имитация документальности. – Прим. "ОГ") у нас вообще никто не делает. Я снимал "Первых на Луне", а вот сейчас "Большие змеи Улли-Кале" и в следующем году хочу делать "Енотовый город". Получится трилогия мокьюментари из разных времён и в разной стилистке", - рассказал тогда Алексей Федорченко..

Сейчас завершается работа на фильмом "Большие змеи Улли-Кале".