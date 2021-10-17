Темы дня

Культура / Кино
17 октября 2021, 14:50

Алексей Федорченко планирует снимать "Енотовый город" в четырёх странах

Алексей Федорченко

Алексей Федорченко написал сценарий к фильму ещё в 2008 году. Фото: Павел Ворожцов

Алексей Федорченко планирует провести съёмки фильма "Енотовый город" в четырёх странах. В список вошли Колумбия, Франция, Германия и Россия.

Сроки съёмок и их ход зависит от ситуации с коронавирусом. Об этом режиссёр рассказал ТАСС. От пандемии зависит и то, где будет сниматься большая часть фильма. Это будут павильоны либо в Германии, либо в Екатеринбурге. Решение планируется принять до конца года.

Ранее совет при Министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, в том числе и "Енотовый город" Федорченко. И его поддержали. Как рассказывал режиссёр в интервью "Областной газете", сценарий к фильму был готов ещё в 2008 году.

"Мокьюментари (жанр игрового кино, которому присуща имитация документальности. – Прим. "ОГ") у нас вообще никто не делает. Я снимал "Первых на Луне", а вот сейчас "Большие змеи Улли-Кале" и в следующем году хочу делать "Енотовый город". Получится трилогия мокьюментари из разных времён и в разной стилистке", - рассказал тогда Алексей Федорченко..

Сейчас завершается работа на фильмом "Большие змеи Улли-Кале".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.10.2021, 16:50 / Общество
В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали четыре человека
17.10.2021, 15:49 / Общество
В Екатеринбурге за сутки потушено 10 очагов торфяного пожара
17.10.2021, 14:50 / Культура
Алексей Федорченко планирует снимать "Енотовый город" в четырёх странах
17.10.2021, 13:35 / Общество
В России за сутки коронавирус выявили у рекордного числа жителей
17.10.2021, 13:30 / Общество
В Свердловской области восьмой раз обновляется антирекорд по коронавирусу - заболело 590 человек