Кадр из фильма «Россия – Феникс?»

Завтра, 19 октября, в екатеринбургском Доме кино в рамках внеконкурсной программы XXXII Открытого фестиваля документального кино «Россия» будет представлена новая картина под названием «Россия – Феникс?» о масштабной деиндустриализации, начавшейся в нашей стране в 90-е годы и продолжающейся до сих пор.

Фильм создан совместными усилиями всего творческого коллектива кинокомпании «СНЕГА» под руководством режиссёра и генерального директора фестиваля «Россия» Георгия Негашева по сценарию писателя и публициста Валентина Лукьянина.

Картина «Россия – Феникс?», по сути, стала логическим продолжением документального сериала «Равная величайшим битвам», снятого тем же составом. Четырёхсерийный фильм был посвящён эвакуации промышленных предприятий на Урал в годы Великой Отечественной войны.

Новая киноработа рассказывает о невиданной в истории по размаху деиндустриализации, начавшейся в России в 90-е годы и продолжающейся до сих пор. Авторы картины показывают, что стало с городами, которые некогда были процветающими промышленными центрами, и задаются вопросом – что же предопределит развитие страны в новом десятилетии.

Героями фильма в том числе стали министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, кандидат исторических наук, научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода Сергей Устьянцев, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазьев и другие.

Показ пройдёт в Большом зале Дома кино в 18:30. Вход бесплатный.

Подробнее о программе фестиваля "Россия" читайте здесь.