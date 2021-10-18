Минкульт РФ поддержит новый фильм Алексея Федорченко и картину о Борисе Рыжем

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что количество заявок растёт из года в год Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Экспертный совет при Министерстве культуры России рекомендовал поддержать производство двадцати фильмов в 2021 году. Ещё три проекта получат средства для завершения. В итоговом списке – новая картина екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко и первый художественный фильм про свердловского поэта Бориса Рыжего.

Питчинг (презентация проекта) прошёл в Минкульте 7 октября. Всего экспертный совет* рассмотрел 90 проектов, разделённых по темам на несколько категорий. Это фильмы социально значимой тематики, для детей и авторские и экспериментальные картины. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что всего на питчинг поступило более 200 заявок.

В итоге было отобрано 25 проектов (три из них, повторимся, получат средства для завершения производства) и 14 игровых фильмов были включены в резервный список.

Среди тех, кто получит субсидии, например, новая картина Авдотьи Смирновой «Плотник». Как сообщает Минкульт, там будет рассказана история отца, ухаживающего за неизлечимо больным ребёнком. Также проект режиссёра и сценариста (написавшей в своё время с Алексеем Федорченко «Войну Анны», а с Борисом Хлебниковым – «Аритмию») Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Также новые фильмы Сергея Члиянца, Александра Зельдовича, Любови Мульменко, Ивана И. Твердовского, Бориса Акопова, Анны Меликян, Николая Хомерики и других. Полный список можно найти на сайте ведомства.

Нам в первую очередь интересны из этого списка две картины. На них мы остановимся подробнее. Первая – «Енотовый город» Алексея Федорченко. Сам режиссёр рассказывал в интервью «Облгазете», что этот фильм должен стать третьим в серии его мокьюментари – жанр игрового кино, которому присуща имитация документальности. Сначала были «Первые на Луне» (2005 год), в следующем году должна выйти картина «Большие змеи Улли-Кале» и заключительной должен стать как раз «Енотовый город». Сюжет, конечно, хитросплетённый. Действие картины должно развернуться в середине 1950–1960-х в Южной Америке. Фильм будет состоять из трёх частей, и все они в итоге должны связаться воедино. Позднее Федорченко рассказал, что съёмки планируются в разных странах – Колумбии, Франции, Германии. Сценарий был написан ещё в 2008 году.

Второй фильм – «Рыжий». Это картина про свердловского поэта Бориса Рыжего, оборвавшего свою жизнь в 2001 году в возрасте 26 лет. Снимать её будет Семён Серзин – кино- и театральный режиссёр, актёр (недавний Петров из «Петровых в гриппе»). Производством займётся студия Hype Film. Семён уже ставил спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по стихам и дневникам Бориса Рыжего в «Невидимом театре» из Санкт-Петербурга.

Планируется, что в фильме расскажут о жизни Рыжего в 90-х годах, о его трудных взаимоотношениях с семьей, желании найти внимания и любви в родном городе. Если всё сложится, мы увидим первую художественную картину о жизни поэта. До этого выходили лишь документальные фильмы. Самый известный из них – «Борис Рыжий» нидерландского режиссёра Алёны Ван дер Хорст 2008 года.

Кто сыграет поэта, как яркая и столь короткая жизнь Рыжего будет представлена в картине, пока, как вы понимаете, вопросы без ответа. Над сценарием работает Савва Минаев (среди известных работ – «Цой» и «За час до рассвета»).

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*В экспертный совет Министерства культуры по отбору проектов входят около 50 человек. Это продюсеры, режиссёры, отборщики фестивалей, сценаристы, журналисты, кинокритики. В частности, Дмитрий Мамулия, Сергей Мелькумов, Роман Кантор, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Антон Златопольский, Джаник Файзиев, Пётр Ануров, Наталья Дрозд и другие.

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