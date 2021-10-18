Скончался оператор Свердловской киностудии Борис Шапиро

Борис Шапиро. Фото: Инновационный культурный центр/ikc66.ru

На 82-м году жизни ушёл из жизни кинооператор Свердловской киностудии, заслуженный деятель искусств РФ Борис Шапиро.

Борис Анатольевич Шапиро начал работать на Свердловской киностудии с 1962 года. Сначала как ассистент, а с 1965 года – как оператор. Работал в документальном и игровом кино. Среди его фильмов – «Один и без оружия», «Гонка с преследованием», «Лошади в океане», «Вот такая музыка».

Борис Шапиро сотрудничал с известным режиссёром-документалистом Борисом Галантером («Лучшие годы нашей жизни», «20 дней жаркого лета», «Эхо», «Ярмарка»).

«Областная газета» обращалась за помощью с Борису Анатольевичу. Он, в частности, рассказывал нам, как снимал дипломную работу Владимира Хотиненко «Голос дракона в бездонном море». Был также героем рубрики «Сто монологов о революции».