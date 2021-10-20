Гран-при фестиваля «Россия» в этом году присудили фильму «Дальний план»

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия 32-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Главный приз смотра в этом году достался картине «Дальний план» Владимира Головнёва.
Обладатель Гран-при выбирался совместным решением жюри двух конкурсов. В качестве награды победитель получил грант на создание новой картины.
Конкурс документальных фильмов
«Лучший полнометражный фильм»:
ЧЕМПИОНКИ 64 мин. студия «А-фильм», реж. М.Чувайлова, Екатеринбург
«Лучший короткометражный фильм»:
РЕАНИМАЦИЯ ЖИЗНИ 22 мин., реж. В.Захаров, Луганск
«Операторское мастерство»:
ТЕНИ ТВОЕГО ДЕТСТВА 21 мин., компания «Своё кино», реж. М.Горобчук, Москва
«Лучший дебют»:
МОЛИТВА 16 мин., Институт телевидения и радио (ГИТР), реж. Д.Лепёшин, Москва
Специальный приз жюри:
ПРИЗРАКИ. СОЛДАТЫ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ 120 мин., компания «Realdoc Productions», реж. М.Фадеев, Донецк
Приз зрительских симпатий:
ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ 73 мин., Кинокомпания Андрея Кончаловского, реж. А.Кончаловский, Москва
Конкурс телевизионных фильмов
«Лучший телевизионный документальный фильм»:
АГАФЬЯ 71 мин., реж. П.Селин, Москва
Специальный приз жюри:
ИДУЩИЕ В ОГОНЬ 44 мин., продюсерский центр «АзБуки», ВГТРК, реж. А.Смирнова, Москва
Специальный приз жюри:
РУССКОУСТЬИНЦЫ. ПОД СОЛНЦЕМ АРКТИКИ 26 мин., ТВ Студия «Август», реж. А.Прописцов, Москва
Приз зрительских симпатий:
ПОСЛЕДНИЙ АДМИРАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 39 мин., ООО «Юпитер-XXI», реж. Г.Каюмов, Москва
Диплом «За вклад в документальное кино»:
РАДОВ 52 мин., студия «Фишка-фильм», реж. И.Васильева, Москва
Напомним, за призы фестиваля в этом году боролись 63 картины.
Председателем жюри конкурса документального кино был режиссёр, сценарист, продюсер «Кинокомпании 29 февраля» Алексей Федорченко (Екатеринбург). В жюри также входили: Айбек Дайырбеков (Бишкек), Анна Драницына (Санкт-Петербург), Роман Сенчин (Екатеринбург) и Вадим Цаликов (Москва).
Председателем жюри конкурса телевизионного кино был журналист, кинодокументалист Ильяс Богатырёв (Москва). В жюри также входили: Алёна Вугельман (Екатеринбург), Александр Капков (Москва), Александр Кондрашов (Москва), Всеволод Коршунов (Москва).