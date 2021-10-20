Гран-при фестиваля «Россия» в этом году присудили фильму «Дальний план»

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия 32-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Главный приз смотра в этом году достался картине «Дальний план» Владимира Головнёва.

Обладатель Гран-при выбирался совместным решением жюри двух конкурсов. В качестве награды победитель получил грант на создание новой картины.

Конкурс документальных фильмов

«Лучший полнометражный фильм»:

ЧЕМПИОНКИ 64 мин. студия «А-фильм», реж. М.Чувайлова, Екатеринбург

«Лучший короткометражный фильм»:

РЕАНИМАЦИЯ ЖИЗНИ 22 мин., реж. В.Захаров, Луганск

«Операторское мастерство»:

ТЕНИ ТВОЕГО ДЕТСТВА 21 мин., компания «Своё кино», реж. М.Горобчук, Москва

«Лучший дебют»:

МОЛИТВА 16 мин., Институт телевидения и радио (ГИТР), реж. Д.Лепёшин, Москва

Специальный приз жюри:

ПРИЗРАКИ. СОЛДАТЫ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ 120 мин., компания «Realdoc Productions», реж. М.Фадеев, Донецк

Приз зрительских симпатий:

ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ 73 мин., Кинокомпания Андрея Кончаловского, реж. А.Кончаловский, Москва

Конкурс телевизионных фильмов

«Лучший телевизионный документальный фильм»:

АГАФЬЯ 71 мин., реж. П.Селин, Москва

Специальный приз жюри:

ИДУЩИЕ В ОГОНЬ 44 мин., продюсерский центр «АзБуки», ВГТРК, реж. А.Смирнова, Москва

Специальный приз жюри:

РУССКОУСТЬИНЦЫ. ПОД СОЛНЦЕМ АРКТИКИ 26 мин., ТВ Студия «Август», реж. А.Прописцов, Москва

Приз зрительских симпатий:

ПОСЛЕДНИЙ АДМИРАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 39 мин., ООО «Юпитер-XXI», реж. Г.Каюмов, Москва

Диплом «За вклад в документальное кино»:

РАДОВ 52 мин., студия «Фишка-фильм», реж. И.Васильева, Москва