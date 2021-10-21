Человек с киноаппаратом: футуроспектива Дзиги Вертова. Программа

Кадр из фильма "Человек с киноаппаратом", реж. Д.Вертов

В Доме кино с 22 по 27 октября пройдёт показ фильмов авангардного режиссёра Дзиги Вертова, на котором можно увидеть как известные ленты, например, «Человека с киноаппаратом», так и ранее не демонстрировавшиеся в Екатеринбурге – «Колыбельная» и «Три героини». Также в программе смотра обсуждение фильмов, лекции о творчестве режиссёра и даже чтение стихов Вертова.

Авангардная документалистика – жанр сложный. Но для искушенных киноманов фильмы знаменитого документалиста – находка, ведь именно Дзига Вертов совершил переворот в этом жанре и определил дальнейший вектор развития документального кино.

22 октября, в первый день показа, зрители смогут увидеть экспериментальную ленту «Человек с киноаппаратом» (1929), в которой Вертов стремился отойти от привычного языка литературы и театра в кинофильмах, зафиксировать реальность, недоступную человеческому глазу. Для этого кинохудожник использовал нелинейный монтажи операторские приёмы вроде съёмки в отражении и двойной экспозиции. В качестве альтернативной точки зрения на эстетику кино авторы показа демонстрируют фильм «Весна» (1929) Михаила Кауфмана, брата Вертова. Сравнение этих двух лент позволит лучше понять творчество кинематографистов тех лет.

Во второй день фестиваля будут показаны шесть выпусков киножурнала «Кино-правда» (1922), после которых искусствовед Евгений Фатеев расскажет о влиянии советского авангарда на кинематограф.

В третий день, 24 октября, впервые в Екатеринбурге будут показаны редкие картины: «Колыбельная» (1937) и «Три героини» (1938). И если первая в советское время вышла в прокат на пять дней (после чего исчезла из информационного поля без следа), то вторая и вовсе не завершена. Теперь у зрителей есть возможность посмотреть оба фильма на большом экране.

В четвёртый, самый лиричный день показа (25 октября) посетители увидят «Шестую часть мира» (1926) Дзиги Вертова и фильм Михаила Кауфмана о старой Москве, который так и называется – «Москва» (1927).

26 октября на литературном вечере будут читать стихи Вертова, а после – смотреть фильм «Кино-глаз» (1924) и документальное полотно о наследии режиссёра – «Мир без игры» (1966) Леонида Махнача.

Завершится фестиваль 27 октября «Годовщиной революции» (1918) – утерянной, но недавно обретённой и отреставрированной, с огромным, по меркам 1918 года, хронометражем в два часа.