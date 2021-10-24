Умер режиссёр Александр Рогожкин

Российский режиссёр Александр Рогожкин умер 23 октября. Ему было 72 года.

Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм". Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Александр Рогожкин снял такие фильмы, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка", "Блокпост", "Перегон".

Досье

Александр Рогожкин родился 3 октября 1942 года в Санкт-Петербурге. По первому образованию он историк-искусствовед. В 1971 году начал работать художником на Ленинградском телевидении. В 1982 году закончил ВГИК, где занимался в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В это время он уже снимал фильмы.

"Особенности национальной охоты" Александр Рогожкин снял в 1995 году. В этом фильме он был режиссёром и сценаристом. Три года спустя на экраны вышел новое произведение - "Особенности национальной рыбалки", а в 2000 году третья часть истории - "Особенности национальной охоты в зимний период".

Он снимал не только комедии. В 1998 году на экраны вышел "Блокпост", в 2002 - драма "Кукушка". Также режиссер работал над созданием отечественных сериалов "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".