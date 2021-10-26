Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России

Кадр из фильма "Разжимая кулаки"

Оскаровский комитет России выбрал фильм, который сможет претендовать на премию американской киноакадемии в будущем году. Им стала драма «Разжимая кулаки» режиссёра Киры Коваленко.

Российские эксперты выбирали из двух фильмов: «Разжимая кулаки» и «Капитан Волкогонов бежал» (реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов). Выбор большинства членов комитета пал на картину Киры Коваленко, которая летом этого года взяла главный приз в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Для ученицы Александра Сокурова это вторая полнометражная лента в карьере и первая, попавшая в Канны.

Фильм «достойно представляет осетинский народ, он достойно представляет Кавказ». «[Это] во-первых. А уже во-вторых, Россию и всех остальных нас», – прокомментировал ТАСС Александр Сокуров.

Драма «Разжимая кулаки» повествует о жизни девушки Ады в шахтёрском городке Мизур (Северная Осетия). Из-за гибели матери Ады в теракте отец перевозит детей в этот маленький горный посёлок, боясь потерять и их. Строгое воспитание и гиперопека буквально душат Аду. Главная героиня пытается сбежать из «плена» своего отца, который не может представить себе жизнь без дочери.

Кроме того, на «Оскар» от Финляндии выдвинута картина «Купе номер 6» (режиссёр Юхо Куосманен), где в главной роли снялся актёр Юра Борисов. Фильм о случайных попутчиках в купе поезда Москва – Мурманск – совместный проект Финляндии, России, Эстонии и Германии. Картина уже получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

Отметим, что 25 октября был переизбран глава Российского оскаровского комитета, им стал режиссёр Павел Чухрай. Ранее комитет возглавлял народный артист России, режиссёр Владимир Меньшов.