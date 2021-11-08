Звезда сериала "След" Виктор Гунин умер на 69-м году жизни

Он известен своими ролями в сериалах "След" и "Кодекс чести". Фото: кадр из сериала "Кодекс чести".

В возрасте 68 лет скончался актёр театра и кино Виктор Гунин. Он известен своими ролями в сериалах "След" (генерал милиции Владимир Сергеевич) и "Кодекс чести".

О смерти Виктора Гунина сообщил актёр Юрий Гаркави на сайте "Кино-театр.ру".

"Витька! Как же так... мы с тобой лет 10 были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!" - пишет Гаркави.

Причины кончины актёра не называются.

Виктор Гунин родился в Москве 24 декабря 1952 года. В 1981 году он окончил Воронежский государственный институт искусств. После этого был актёром Ульяновского областного драматического театра, Экспериментального театра под руководством Спесивцева, театра "Сфера" и Московского художественно-реалистического театра.

Долгое время работал в центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.