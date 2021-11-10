Владимир Путин поздравил Виктора Сухорукова с 70-летием

В 2002 году Виктор Сухоруков был удостоен звания заслуженный артист РФ, а в 2008 году - народный артист РФ. Фото: кадр из фильма "Брат".

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, актёра театра и кино Виктора Сухорукова с юбилеем. Ему сегодня исполняется 70 лет.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют Вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актёрского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе", - говорится в тексте поздравления.

Глава государства пожелал артисту вдохновения, здоровья и новых интересных работ.

Виктор Сухоруков родился в Орехово-Зуево Московской области в 1951 году. С 1974 по 1978 учился в ГИТИСе, после чего переехал в Ленинград, где поступил в Театр комедии им. Акимова. В 1986 году актёр был принят в Ленинградский государственный театр им. Ленинского комсомола, где исполнил роли в спектаклях "Стойкий оловянный солдатик", "Дракон", "Женитьба Белугина" и "Дети райка".

Массовому зрителю Виктор Сухоруков известен по ролям в фильмах "Брат" и "Брат 2", "Про уродов и людей", "Жмурки" Алексея Балабанова, "Операция "С Новым годом!" Александра Рогожкина, "Антикиллер" Егора Кончаловского, "Бедный, бедный Павел" Виталия Мельникова, "Не хлебом единым" Станислава Говорухина, "Овсянки" Алексея Федорченко, а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Русские страшилки" и "Физрук".

В 2002 году Виктор Сухоруков был удостоен звания заслуженный артист РФ, а в 2008 году - народный артист РФ.