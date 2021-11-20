Умер народный артист России Валерий Гаркалин

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер. Ему было 67 лет.

Артист со 2 октября находился в московской "Коммунарке", где лечился от коронавируса. О смерти актёра агентству ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", - сказал Григорий Заславский.

Как сообщает агентство, 6 октября Валерия Гаркалина перевели в реанимацию. 15 ноября его агент говорила, что состояния артиста стабильное и ухудшений нет, а динамика немного шла на улучшение.

Досье

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1971 году он окончил среднюю школу. После неудачных попыток поступить в московские актерские вузы работал слесарем. В 1978 году завершил обучение на факультете кукольного искусства Государственного музыкального училища (ГМУ) им. Гнесиных в Москве, после этого работал в кукольном театре. В 1988 году получил диплом режиссёрского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других. Снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.