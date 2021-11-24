В Верхней Пышме прошёл международный юношеский кинофестиваль

Церемония награждения и онлайн-трансляция фильмов проходили во Дворце культуры "Металлург" в Верхней Пышме. Фото: скриншот трансляции фестиваля

Два года назад герой публикации «ОГ» Мантавиа Марвах, преподаватель английского языка и кинопроизводства в сысертском центре «Глобус», поделился амбициозной мечтой – организовать на Среднем Урале собственный международный юношеский кинофестиваль. Мечта сбылась. В эти выходные в регионе состоялся уже третий по счёту фестиваль детских и юношеских короткометражных фильмов «Stone flower», или «Каменный цветок». За пять часов зрителям со всего мира в режиме онлайн представили 33 работы из 18 стран (России, Германии, США, Японии, Индонезии, Чили, Аргентины и других).

Сам фестиваль проходил во Дворце культуры «Металлург» в Верхней Пышме. Для зарубежных участников была организована онлайн-трансляция, фильмы демонстрировались с субтитрами на русском языке. Церемония проходила на английском и русском языках.

Работы в этом году принимались по 20 номинациям, таким как «Лучшая комедия», «Лучшая анимация», «Лучшая научная фантастика». Для российских участников предусмотрели две отдельные номинации – «Лучший российский короткометражный фильм» и «Лучший фильм с Урала».

Как рассказал Мантавиа, в оргкомитет фестиваля пришло более трёхсот заявок из 103 стран мира. В тройку лидеров по числу присланных работ вошли Россия, Индия и Иран. Самым юным кинорежиссёрам едва исполнилось пять лет!

Оценивали работы тоже дети и подростки: организаторы позиционируют «Каменный цветок» как единственный в стране молодёжный фестиваль с молодёжным жюри. Правда, в этом году в судейской работе ребятам помогал старший товарищ – кинорежиссёр из Люксембурга Адольф Эль Ассаль.

Интересно, что ещё за несколько месяцев до подведения итогов фильмы. что называется ушли в народ. В сентябре самые вдохновляющие, по мнению жюри, работы были показаны детям с онкозаболеваниями в больницах и кинотеатрах в 42 городах Индии. Часть фильмов была отправлена на кинофестиваль «Кингстон» в Лондоне.

В сентябре фильмы, принимающие участие в кинофестивале "Каменный цветок", показали детям и подросткам в 42 городах Индии. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

-С каждым годом работы, которые приходят к нам, становятся всё сильнее,- говорит Мантавиа.- Фильмы этого сезона были посвящены таким проблемам, как окружающая среда, изменение климата, издевательства в школе, иммиграция. К следующему сезону планируем выйти на уральские школы, чтобы побудить учеников снимать короткометражные фильмы на темы, которые им действительно интересны. Мы твердо верим, что «Нет ничего опаснее для всего зла в мире, чем ребенок с фотоаппаратом!»

Глобальная же цель фестиваля – помочь молодым талантам во всём мире выйти на широкую аудиторию и создать условия для диалога культур с помощью языка кино.

– С тем, чтобы в будущем ребята смогли стать настоящими представителями международной киноиндустрии, основанной на взаимном уважении и понимании традиций, – резюмирует Мантавиа Марвах.