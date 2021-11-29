Владимир Путин поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием

В 1996 году актёр удостоился звания "заслуженный артист РФ", а в 2004 году - звания "народный артист РФ". Фото: кадр из телешоу "Вечерний Ургант".

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, актёра театра и кино Евгения Миронова с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 55 лет.

Владимир Путин, что Евгению Миронову удалось заслужить высокое профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей.

"Конечно, во многом благодаря Вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов, Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы", - говорится в поздравительной телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.

Также российский лидер отметил большое внимание, которое артист уделяет реализации общественных, благотворительных и просветительских иницитив, а также профессиональному становлению молодого поколения. Президент пожелал актёру здоровья и воплощения в жизнь всех намеченных планов.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. В 1982 году он поступил в Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова, а в 1986 году с успехом его окончил. Затем он отправился в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ Олега Табакова и Авангарда Леонтьева.

Окончив Школу-студию МХАТ в 1990 году Евгений Миронов отправился играть на сцене Театра-студии под руководством Олега Табакова. Он пробыл в труппе театра до 2006 года. В декабре того же года он стал худруком Государственного театра наций.

Евгений Миронов известен публике своими ролями в фильмах дилогии "Утомлённые солнцем", "Затерянный в Сибири", "Лимита", "В августе 44-го...", "Охота на пиранью", "Пепел", "Время первых", "Матильда" и "Вратарь Галактики". В 1996 году актёр удостоился звания "заслуженный артист РФ", а в 2004 году - звания "народный артист РФ".