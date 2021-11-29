Группа "Курара" выступит на открытии "КиноПробы-2021" в Екатеринбурге

Все мероприятия фестиваля – конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы, лекции, будут бесплатными. Фото: афиша.

Екатеринбургская рок-группа выступит на открытии XVIII Международного фестиваля-практикума киношкол "КиноПроба". Мероприятие пройдёт в столице Урала с 1 по 5 декабря включительно.

Старт фестиваля запланирован на 18:30 1 декабря. Фильмом открытия станет работа Ильи Хотиненко (наш земляк) "Асфальтовое солнце". Картину о 15-летнем парне Артёме, который проживает "последнее лето детства" покажу в 19:30. Позже для гостей и участников мероприятия часовой концерт отыграет группа "Курара". Те, у кого нет приглашения или бейджа участника, смогут увидеть выступление онлайн.

По данным организатором, все мероприятия фестиваля – конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы, лекции, будут бесплатными. При этом на некоторые необходима регистрация. С полной программой мероприятия можно ознакомиться тут. Задать интересующие вопросы - по номеру +7 922 106-62-22.

Площадки фестиваля в этом году: Дом кино, Президентский центр Бориса Ельцина, Свердловская киностудия, Свердловский театр музыкальной комедии, ТЮЗ, Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" и другие.

Отмечается, что впервые на "КиноПробу" приедет режиссёр и продюсер Сергей Урсуляк. Среди других гостей: актриса Варвара Шмыкова ("Петровы в гриппе", сериал "Чики"), кинокритик Елена Стишова ("Искусство кино").

На входе гостям мероприятия старше 18 лет необходимо предъявить паспорт и QR-код о вакцинации или перенесённой болезни. Также подойдут медотвод вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста (действует 72 часа) или справка о прививке первым компонентом вакцины.

Напомним, в прошлом году гран-при "Кинопробы" присудили документальной картине "Ночью все кошки серы".