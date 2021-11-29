Умер создатель фильмов «Легенда о Тиле» и «Тегеран-43» Владимир Наумов

Владимир Наумов умер в возрасте 93 года. Фото: кадр из эфира Первого канала

Сегодня, 29 ноября, в возрасте 93 лет умер народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов. Причина его смерти не уточняется.

О смерти режиссёра сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Родился Владимир Наумов 6 декабря 1927 года в Ленинграде. Режиссерский факультет ВГИКа он окончил в 1952 году. За долгие годы он снял множество фильмов. Большинство - в соавторстве с Александром Аловым. Среди их совместных работ - знаменитые картины «Тревожная молодость», «Павел Корчагин», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Бег», .

Звание «Народный артист СССР» Владимир Наумов получил в 1983 году. Два года спустя он удостоился за фильм «Берег» государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Награждён несколькими орденами, в том числе Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» IV и II степеней.