«Кинопроба». Время открывать новые имена

Уральская картина «Хорошая девочка Лида» вошла в конкурсную программу игровых дебютов. Фото: Кадр из фильма «Хорошая девочка Лида»

1 декабря в Екатеринбурге стартует XVIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В программу показов вошло 137 картин. Всего же от кинематографистов из других стран мира поступило более 500 заявок.

«Кинопроба» вновь проходит в традиционные даты – с 1 по 5 декабря. Площадок несколько. Дом кино (без него уже и не представить фестиваль), Ельцин Центр, а в этом году ещё Свердловская киностудия и Театр музыкальной комедии, где также запланированы мероприятия.

Показов будет много. Фестиваль в первую очередь ориентирован на представление различных киношкол. Поэтому в программе – работы выпускников и студентов из ВГИКа, УрФУ, УрГАХУ, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Польской национальной школы кино, Университета искусств Цюриха, Калифорнийского института искусств, Королевской академии искусств в Бельгии и других. География обширна – от Австралии до США. Конкурс традиционно разделён на игровые, документальные и анимационные работы (учебные и дебюты).

Понятно, что громких имён в конкурсной программе не найти. Но в этом-то и прелесть – открывать для себя новых молодых режиссёров. Никогда не знаешь, где найдёшь интересного автора. Может быть, в Португалии, а может быть, в Южной Корее. И вполне вероятно, что через два-три года их имена и фамилии могут украсить программы различных международных смотров. Такие примеры на «Кинопробе» были. И будут.

Добавим, что стоит обратить внимание на работу «Хорошая девочка Лида» режиссёра Антона Елисеева по пьесе Романа Козырчикова. Оба – ученики Николая Коляды. В этом году картина стала обладателем главного приза короткометражного конкурса «Кинотавра».

– Текст у Романа очень хороший, жизненный, – рассказывал Антон Елисеев. – Смешной и грустный, как и учит Николай Владимирович. Плюс глубокий подтекст. И каждый человек в этой пьесе видит что-то своё. Была бурная реакция на «Кинотавре» после показа. Люди подходили ко мне и говорили: я увидел свою жизнь.

Выбирать лучших в игровом кино будет жюри под председательством режиссёра, продюсера и сценариста Сергея Урсуляка. Кстати, Сергей Владимирович вновь возвращается в Екатеринбург как председатель жюри. В 2016-м он был в этой роли на фестивале документального кино «Россия».

Жюри анимационного конкурса возглавит художник-аниматор Радостина Нейкова из Болгарии, документального – режиссёр, профессор ВГИКа Борис Караджев.

Откроется «Кинопроба» новой картиной Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце», где одну из ролей исполнил актёр «Коляда-театра», заслуженный артист Российской Федерации Олег Ягодин. На закрытии состоится концерт ансамбля «4’33» композитора и дирижёра Алексея Айги.

Конечно, помимо показов на «Кинопробе» традиционно пройдёт масса мастер-классов, творческих лабораторий, спецпоказов и ретроспектив. Вход на все события свободный (на некоторые необходима предварительная регистрация). Не стоит забывать также о коронавирусных ограничениях и QR-кодах, необходимых для посещения кинотеатров и площадок.

Полная программа XVIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба».