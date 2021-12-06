«Кинопроба» признала лучшим «Сухопутного брюхоного моллюска»

По сценарию «Сухопутного брюхоногого моллюска» боец Росгвардии Роман влюблён в активистку Нат. Кадр из фильма/shnit Worldwide Shortfilmfestival

Работе «Сухопутный брюхоногий моллюск» режиссёра Бориса ВЕДЕНСКОГО присудили Гран-при XVIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». Смотр завершился 5 декабря в Екатеринбурге.

Четыре состава жюри оценило игровое, анимационное и документальное кино. Всего в конкурсной программе было 137 картин из разных стран. По данным организаторов, за пять дней показы посетило более 3000 зрителей.

В воскресенье вечером были подведены итоги. Председатель жюри игрового конкурса фестиваля, режиссёр и сценарист Сергей Урсуляк объявил со сцены Гран-при. Награду присудили Борису Веденскому из Московской школы кино. Борис на награждении не присутствовал. «Очень жаль. Хороший парень», – отметил Сергей Урсуляк.

Картина 2021 года с интригующим названием «Сухопутный брюхоногий моллюск» за 25 минут показывает в общем-то историю Ромео и Джульетты. С той условностью, что Ромео – сотрудник нацгвардии Роман, а Джульетта – активистка Нат. Герои, как и подобает классическому сюжету, находятся по разные стороны баррикад. Но судьба их сводит в самый неподходящий момент – во время обыска в её же квартире. «Моллюск» -это Рома, который будто живёт в своей раковине и которому предстоит сделать выбор – покидать её или нет.

Приз за лучший игровой дебют достался картине «Последний свисток» Кароль Линдхолм из Польши. Лучшим неигровым дебютом признали работу «Игра» Романа Ходеля (Швейцария). Два приза у пятой старейшей киношколы в мире – чешской FAMU (лучший учебный анимационный фильм – «Красные туфли», Анна Подскальская и приз за лучшую программу киношколы).

Стоит отметить и екатеринбургских участников. Так, Александре Гарайс из Уральского государственного архитектурно-художественного университета присудили приз за лучший анимационный проект («Сёстры»).

– Прошёл 18-й фестиваль. И можно уже сказать, чем мы не стали, – отметила на закрытии директор «Кинопробы» Лилия Немченко. – Мы очень не хотели стать гламурными, глянцевыми и оставаться рабочим фестивалем. И в этом году это получилось как никогда. Работали мастерские (в том числе анимационная, сценарная, кинематографическая. – Прим. «ОГ»), и мне кажется, что «Кинопроба» как раз для этого.

Полный список победителей Гран-при фестиваля – «Сухопутный брюхоногий моллюск», Борис Веденский, Московская школа кино, Москва, Россия.

Приз за лучший игровой дебют – «Последний свисток», Кароль Линдхолм, Польша.

Приз за лучший неигровой дебют – «Игра», Роман Ходель, Швейцария.

Приз за лучший анимационный дебют – «За забором», Мария Коган-Лернер, Россия.

Приз за лучший учебный анимационный фильм – «Красные туфли», Анна Подскальская, Школа кино и телевидения драматических искусств (FAMU), Прага, Чехия.

Приз за лучший учебный игровой фильм – «Neurim», Шейли Атари, Школа кино и телевидения Стива Тиша, Тель-Авив, Израиль.

Приз за лучший учебный неигровой фильм – «Один», Екатерина Аликина, Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург, Россия.

Приз за лучший учебный неигровой фильм – «Хэберли», Мориц Мюллер-Прайсер, Высшая школа кино и телевидения Мюнхена, Мюнхен, Германия.

Лучший анимационный проект – «Сестры», Александра Гарайс, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, Россия.

Победитель питчинга: проект «ПТАХА», Кристина Кеслер — приз 50 000 на реализацию проекта.

Студенческое жюри фестиваля лучшим назвало фильм «Мы расцветаем», Ким Юл-Хии, Сеульский институт искусств, Сеул, Южная Корея.

Приз зрительских симпатий – «Бегство», Никита Попков, Россия.

Приз за лучшую программу киношколы – Школа кино и телевидения драматических искусств (FAMU), Прага, Чехия.