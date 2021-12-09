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9 декабря 2021, 12:57

Павел Креков возглавит кинокомиссию Свердловской области

Павел Креков

Павел Креков назначен председателем кинокомиссии. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о создании кинокомиссии в Свердловской области. Заместитель главы региона Павел Креков будет её возглавлять.

Заместителем председателя назначена региональный министр культуры Светлана Учайкина. Также в состав комиссии войдут культурологи, кинокритики, представители вузов, культурных учреждений, в том числе кинотеатров, Союза кинематографистов Российской Федерации.

"На прошлой неделе я провёл совещание по вопросам развития киноиндустрии в регионе. Считаю, что формат "единого окна" при работе с кинопроизводителями позволит нам серьёзно продвинуться в развитии отрасли, обеспечит дополнительные возможности для притока инвестиций", – цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, о решении создать на Среднем Урале свою кинокомиссию стало известно 2 декабря. Она нужна, чтобы привлекать кинокомпании для съёмок в Свердловской области, а также помогать с организацией съёмочного процесса.

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Областная газета Свердловской области

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