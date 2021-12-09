Как валенки связали Шолохова, Бажова и Айнутдинова

Сергей Айнутдинов обсуждает с Натальей Добрыниной порядок сцен будущего мультфильма Фото: Кадр из фильма "Поэзия рождения валенок", реж. В. Шолохов

В Санкт-Петербурге наградили призёров VI международного фестиваля «Альтернативная территория кино». Режиссёр из Первоуральска Вадим Шолохов победил в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» с картиной «Поэзия рождения валенок». Лента рассказывает о процессе производства мультфильма «Валенки», входящего в цикл «Уральские байки».

Вадим Шолохов трудится на студии анимации в Инновационном культурном центре (ИКЦ) Первоуральска в качестве сканировщика и одновременно выполняет функции видеографа, то есть снимает технологический процесс создания мультфильма. Несмотря на то что он много лет работал оператором в телекомпании «Ермак», этот документальный фильм стал первым в его карьере.

– В отличие от телевидения, на студии анимации работают и даже мыслят по-другому. Меня настолько захватил процесс создания мультипликационной картины «Валенки» и по хорошему удивили творческие усилия режиссёра-постановщика Сергея Айнутдинова и художника Натальи Добрыниной, что я решил не просто сделать техническую съёмку, а снять фильм о фильме.

«Валенки» созданы по мотивам истории, случившейся с Павлом Бажовым и его литературным редактором Валентиной Артюшиной в Свердловске. Девушка допоздна работала над рукописями в гостях у Павла Петровича, а когда ударили морозы, он одолжил Валентине валенки, чтобы та не замёрзла по дороге домой. Валентина собиралась вернуть валенки в ближайшее время, но редакторская работа непредсказуема, визит к Павлу Бажову всё откладывался. Потом писатель уехал в Москву, и больше Валентине не довелось встретиться с Павлом Петровичем...

Так совпало, что награду за фильм Вадиму Шолохову вручали 3 декабря – в годовщину смерти Павла Петровича.

Всего на фестиваль «Альтернативная территория кино» заявилось порядка трёхсот участников. Треть от общего количества работ – документальные картины. Лучших выбирало жюри, в состав которого вошли профессиональные актёры и представители киноиндустрии.

Нам удалось посмотреть несколько отрывков из «Поэзии рождения валенок». За 28 минут Вадим Шолохов рассказывает практически полную историю создания мультфильма, начиная от выбора темы и поиска референсов, и заканчивая фрагментами готового мультфильма.

Широкому зрителю увидеть документальную картину пока не удастся, потому что она только начала свою фестивальную жизнь. Но после фильм выложат на ютуб-канал ИКЦ.

Справка «ОГ»: «Уральские байки» — анимационная серия, посвящённая истории Урала. В основе – местные легенды и поверья. Идея создания мультфильмов принадлежит уральскому аниматору, председателю Свердловского регионального отделения Союза художников России Сергею Айнутдинову. Первые три серии «Уральских баек» увидели свет в 2008 году. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Свердловской области.