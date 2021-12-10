Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал постановление о создании в Свердловской области кинокомиссии. Возглавил её заместитель главы региона Павел КРЕКОВ, заместителем председателя назначена региональный министр культуры Светлана УЧАЙКИНА.

В экспертный совет комиссии вошли члены Союза кинематографистов РФ, кинокритики, представители вузов и культурных учреждений, в том числе директор сети кинотеатров «Премьер-Зал» Владимир Петелин, директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

В нашей стране система кинокомиссий не нова. Инициатором их создания в 2016 году выступила Ассоциация продюсеров кино и телевидения, к 2021 году кинокомиссии появились уже в 28 регионах. В чём их суть? Во-первых, в помощи по подготовке и проведению съёмок – от перекрытия улиц, переговоров с местными властями, подбора локаций до размещения группы. Во-вторых, именно кинокомиссия будет принимать решение по выплате так называемого рибейта тем компаниям, которые захотят снимать свои фильмы в Свердловской области.

Рибейт (с английского – «скидка») – это возврат части понесённых затрат при производстве фильма на какой-либо территории. Возврат за счёт бюджета конкретного региона. Естественно, только в том случае, если заявка съёмочной группы соответствует определённым критериям: у зрителей, посмотревших фильм или сериал, должно появиться желание посетить эти места. Таким образом, взамен субъект получает приток инвестиций, улучшение инфраструктуры и, конечно, туристов. Система рибейтов уже несколько лет успешно работает, к примеру, в Калининградской области, Краснодарском и Пермском краях. В нашей области программу начнут реализовывать с 2022 года.

Но неправильно думать, что рибейты – поддержка исключительно для приезжих съёмочных групп. Свердловские компании тоже могут заявиться на возврат средств, если готовы снимать кино в нашем регионе.

– Создание кинокомиссии – очень важное решение губернатора. Наша общая задача – вернуть на Урал большое кинопроизводство, – комментирует директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин. – Сегодня мы уже реализуем два неигровых проекта, к производству готовится художественная картина. Мы стремимся стать не просто успешной кинопроизводящей организацией, но и ресурсным центром для кинематографистов, точкой входа на Урал. При этом мы понимаем, что также важно сделать регион привлекательным и для федеральных киногрупп, иностранных проектов. В этом смысле кинокомиссия и система рибейтов – самый эффективный инструмент. Тем самым мы надеемся общими усилиями открыть регион для киноиндустрии.