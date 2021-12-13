В Свердловской области начались бесплатные показы короткометражного кино

Бесплатные показы короткометражек завершатся 21 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня на 11 площадках Свердловской области стартовали бесплатные кинопоказы в рамках всероссийской акции "День короткометражного кино". В этом году она проходит в гибридном формате - онлайн и офлайн с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.

Как рассказала директор Свердловского областного фильмофонда (координатор акции на Среднем Урале) Светлана Горда, мероприятия проекта завершатся 21 декабря, в День короткометражного кино. За восемь дней жителям региона покажут игровые, документальные, анимационные фильмы, снятые в коротком метре. Всего в программу войдут 24 картины, не считая тех, которые пройдут вне конкурса.

"Акция - своеобразное подведение итогов, успехов и достижений короткометражной индустрии за этот год", - отметила Светлана Горда. - "Увидят зрители и картины, снятые уральскими режиссёрами".

По словам директора фильмофонда, таких картин пять. Причём три из них анимационные. В частности, Мария Железнова из студии "Урал-Синема" представит короткометражку "Мой комбез", Анастасия Мелихова (студия "А-фильм") - "Начало света", а Павел Никифоров (кинокомпания "СНЕГА") - "Самый страшный". Владимир Головнев из кинокомпании "ИГРА" покажет свою документальную короткометражку "Сельский блогер", а его коллега Иван Соснин из кинокомпании Red Pepper Film - игровой фильм "Невесомость".

Список всех 11 площадок, на которых пройдут бесплатные показы в рамках Дня короткометражного кино, размещён на сайте Свердловского областного фильмофонда.

Ранее "Областная газета" писала, что по государственной программе приобщения молодёжи к культуре "Пушкинская карта" можно будет купить билет в кинотеатр. Также наше издание сообщало о том, что в конце декабря в рамках национального проекта "Культура" в Свердловской области начнут работать три новых кинозала. Они откроются в Верхней Салде, пгт. Пышма и Талице. А ещё мы писали о том, какие фильмы показывали на Среднем Урале в рамках Дня короткометражного кино в прошлом году.