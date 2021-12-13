Бажов и кино

«Каменный цветок», режиссёр Александра Птушко/Мосфильм

85 лет назад, в декабре 1936 года, был издан сборник «Дореволюционный фольклор на Урале», где впервые опубликовали четыре сказа Павла Петровича БАЖОВА – «Дорогое имячко», «Медной горы Хозяйка», «Про Великого полоза», «Про водолазов». Разве это не повод в очередной раз обратиться к творчеству писателя? В екатеринбургском Доме кино к этой дате провели «Бажовский киновечер».

Если к литературным произведениям Павла Бажова обращаются часто, то к экранизации тех же сказов – в разы реже. Благотворительный фонд «БАЖОВ» решил это исправить и пригласил горожан обратиться как раз к кинематографу.

– 85 лет назад наши с вами бабушки и дедушки увидели первые сказы, – отметил директор фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов. – Об этом нужно говорить, об этом нужно вспоминать. В том числе и о фильмах, которые снимались по произведениям уральского писателя.

Литературные творения Павла Бажова экранизировали более десяти раз. Киновечер начали, пожалуй, с самого известного фильма – «Каменного цветка» Александра Птушко.

О классике «Мосфильма» лишний раз говорить не нужно. Напомним, что картина снята по двум связанным между собой сказам – «Каменному цветку» и «Горному мастеру», а сценарий писал сам Павел Петрович в соавторстве с главным режиссёром Свердловского оперного театра Иосифом Келлером. Ленту отметили на Каннском кинофестивале, а режиссёр и оператор получили за неё Сталинскую премию I степени.

– Эту работу высоко оценили не только критики, но и зрители. В первый год её посмотрели более 23 млн человек, – добавил директор народного музея наследия Павла Бажова Александр Федосов.

Затем зрители увидели и другие экранизации. «Синюшкин колодец» Михаила Шарова 1978 года, «Тайную силу» Марины Казниной, снятого в 2007 году «Золотого полоза» Владимира Макеранца и совсем современную картину «Ящерка вернётся», представленную в 2020-м режиссёром Андреем Кимом.

– Прошла эпоха трюков и наивного волшебства, – заключил Сергей Полыганов. – Ушёл в тень пафос бичевания мрачного дореволюционного быта. Прочно обосновалась традиция психологического кино. Может, настало время Медной горе «открыться»? Время новых смыслов, новых, нужных нашему зрителю открытий.

Андрей Ким в завершение вечера заявил, что планирует снять полнометражный художественный фильм про Павла Бажова. Речь в нём пойдёт о 1937 годе, который Бажов прожил, по сути, в статусе изгоя – как исключённый из партии автор «контрреволюционной» книги. Сценарий прочитала и одобрила 96-летняя дочь писателя Ариадна Бажова.