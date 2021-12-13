Скончался режиссёр Сергей Соловьёв

Кинорежиссёр, сценарист, Народный артист РФ Сергей Соловьёв скончался в возрасте 77 лет.

Как сообщает «Интерфакс», источник в окружении режиссёра причиной смерти назвал тяжёлую болезнь.

Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в Карелии. За свою карьеру снял более 20 фильмов. Наиболее известные из них – «Чужая Белая и Рябой», «Сто дней после детства», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина».

Сергей Соловьев был лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), государственной премии СССР (1977), народным артистом России (1993).

В 2016 году Сергей Соловьёв был среди гостей первого Уральского фестиваля российского кино в Екатеринбурге. Сергей Александрович тогда провёл творческую встречу и представил свую картину «Ке-ды».

- Фильм «Ке-ды» – это иллюстрация к моему личному подходу к кино, - рассказывал тогда "Областной газете" Сергей Соловьёв. - Я даже не знаю, какая аудитория у моего фильма. Не знаю и знать не хочу! Кто захочет – тот найдёт, поймёт, а кто не захочет, ну и бог с ним. «Ке-ды» – это фильм про обычного 18-летного парня. Но это вовсе не значит, что меня интересует только то, как у него трясутся руки. Это картина и о любви, и поколении 60-х, и об ответственности за сделанное и оставленное после себя. Потому что нашим детям придётся разгребать сделанное нами.