Сергей Соловьёв. Фото: Павел Ворожцов

В понедельник вечером стало известно, что на 78-м году ушёл из жизни режиссёр Сергей СОЛОВЬЁВ.

Сейчас человека творческого принято приписывать к какой-то его работе. Вот и про Сергея Соловьёва многие коллеги пишут: автор «Ассы». Это, бесспорно, так. Но до этой картины были «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Чужая Белая и Рябой» и другие работы, которые сам Сергей Александрович укладывал в трилогии.

Я не застал время, в которое крутили в кинотеатрах «Сто дней после детства». Но я помню время, когда я сам его посмотрел. Как, открыв рот, вглядывался в лица Лопухина и Ерголиной, актёров Бориса Токарева и Татьяны Друбич. Спустя много лет пересказал свои эмоции Сергею Соловьёву. Тот в ответ признался: «Сам я начал заниматься кино только потому, что когда-то был зрителем фильма «Летят журавли» и так же на него смотрел».

Это уже потом станет известно, как Сергей Александрович оттачивал стиль, как искал свой почерк. И как не всегда понимали его окружающие, руководящие чины, коллеги. Потому что Сергей Соловьёв не вписывался ни в одни рамки со своими работами. Ему это было не нужно. Он творил как чувствовал. Оттого по ходу всё тех же «Ста дней» кажется, что смотришь сквозь облака. Так легко взирал на взросление режиссёр, так ему виделось, и так же казалось зрителям.

На просторах Интернета можно найти цитату самого режиссёра, почему он снял «Ассу». Картину, которую безо всякого преувеличения можно назвать легендарной. «Асса» вроде как началась после провала в прокате работы «Чужая белая и рябой». Чтобы заполнить зал, привезли солдат, и Сергей Соловьёв решил снять такое кино, чтобы все висели на люстрах.

Может быть, так оно и было. И хотел ли реально режиссёр или нет, но «Асса» действительно стала хитом и важнейшим фильмом перестройки. Где в конце появлялся Виктор Цой и пел, что сердца требуют перемен. «Ассу» разбирали по кубикам, цитировали, копировали стиль «мальчика Бананана», искали в картине всё новые и новые смыслы. Талантливым образом эта лента соединила в себе, казалось бы, несочетаемые вещи, гремела «коммуникативными трубами», музыкой, танцами.

А за всеми смыслами картины можно раскопать манифест самого Соловьёва. С этим можно спорить, но он, вероятно, вложен в уста Бананана: «Жить жизнью грустно: работа – дом, работа – могила. Я живу в заповедном мире своих снов. А жизнь – что жизнь… Практически, жизнь – это только окошко, в которое я время от времени выглядываю».

Сергей Александрович и выглядывал в это окошко. Оглядывался назад, смотрел в прошлое. Смотрел на жизнь и рассказывал о ней в своих картинах. В последние несколько лет больше о днях минувших – «Нежный возраст», «О любви», «Анна Каренина».

В 2016-м Сергей Соловьёв был в числе гостей первого Уральского фестиваля российского кино в Екатеринбурге. Там же состоялся круглый стол, скажем так, по теме развития российского кино. Сергей Соловьёв был одним из выступающих. А может быть, и не был. Его выступление началось так спонтанно и так же резко закончилось.

– Ну не может быть никакого кинематографа, в основу которого положена рыночная экономика, – горячился Сергей Александрович. – Рыночная экономика может быть весьма удачно положена в производство калош – можно экономить на подкладке, ещё что-то, но картины делать на основе рыночной экономики нельзя!

Тем же вечером он представлял свою последнюю полнометражную картину «Ке-ды». До её начала мы случайно пересеклись в кафе. Я спросил про «Ассу», с которой почему-то критики сравнивали «Ке-ды». Соловьёв замахал руками.

– «Ке-ды» – это иллюстрация к моему личному подходу к кино. Я даже не знаю, какая аудитория у моего фильма. Не знаю и знать не хочу! Кто захочет – тот найдёт, поймёт, а кто не захочет, ну и бог с ним. Это картина и о любви, и поколении 60-х, и об ответственности за сделанное и оставленное после себя. Потому что нашим детям придётся разгребать сделанное нами. Моя новая работа – это никакое не послание от поколения «Ассы», как думают многие. «Ассу» я уже забыл. Столько глупостей связано с этим фильмом, в том числе и зрительских.

А потом он допил кофе и пошёл в зрительный зал. Тот был полон, и люди сидели на ступеньках и стояли в проходах.