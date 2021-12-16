Камера. Мотор. Посмотрите на пол

Короткометражный фильм «Где твоя мама» стал, по сути, дипломной работой для первых выпускников киношколы. Фото: Алексей Кунилов

На Свердловской киностудии съёмками короткометражной картины завершилось обучение первого потока новой киношколы по четырём специальностям – механик камеры, осветитель, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по гриму. Корреспондент «Облгазеты» наблюдал за работой будущих свердловских кинематографистов.

Свердловская киностудия объявила об открытии бесплатных курсов для ликвидации дефицита кадров ещё летом. Пока что это специальности так называемого второго состава, которые обозначены выше. Заявок поступило почти 600. Отбор прошли 74 человека.

Обучали опытные специалисты. К примеру, с видеоинженерами (механиками камеры) занимался Сергей Петров, имеющий опыт работы на картинах Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова (среди которых «Дорогие товарищи!» и «Солнечный удар»). Курс для осветителей вёл Алексей Чугреев, который трудился ещё на проектах Алексея Балабанова, а в последние годы на «Движении вверх» и «Серебряных коньках». Преподавателем у гримёров выступила Екатерина Крыльцова, пришедшая на Свердловскую киностудию ещё в 1991-м. Ассистентов художника-постановщика обучал Денис Бауэр, у которого в портфолио более 20 картин. В итоге ученики получили сертификат о повышении (присвоении) квалификации.

И вот они, вчерашние студенты, работают на площадке. Выпускной – в деле. Если даже не принимать участие непосредственно в съёмочном процессе (всё же для короткометражной работы столько специалистов не нужно), то хотя бы наблюдать. Тоже опыт.

В большом павильоне, тот что почти на 700 квадратных метров, снимают короткометражный фильм «Где твоя мама». Режиссировать историю пригласили Антона Елисеева. Он не учился в новой киношколе. Он учится у Николая Коляды на режиссёрском отделении Екатеринбургского государственного театрального института.

Имя Антона Елиссева широкая публика узнала в сентябре. Он вместе со своими уральскими сотоварищами снял в Екатеринбурге короткометражку «Хорошая девочка Лида» по пьесе ещё одного ученика Николая Коляды Романа Козырчикова и попал в конкурс «Кинотавра». На самом важном и престижном фестивале российского кино Антон Елисеев получил главный приз в конкурсе короткометражных работ из рук Ингеборги Дапкунайте. Красивая, в общем, история. Учитывая ещё тот факт, кого на «Кинотавре» дебютант кино Антон Елисеев смог обойти (это с бюджетом картины 35 тысяч рублей).

На площадке выстроены четыре локации. Полицейский участок, редакция, забегаловка, какое-то жилище. Съёмки – процесс медленный. И почему-то всегда идущий не по графику.

– В три часа должны были переезжать в «кафе», но всё ещё на «участке», – вздыхает кто-то из съёмочной группы, густо облепившей декорацию.

Огромный павильон Свердловской киностудии, в последнее время молчаливо наблюдавший в большей степени на ярмарки хенд-мейд товаров, похож на муравейник. Что-то переносится, переставляется, переделывается. Цепочки людей перемещаются из одного места в другое. Рядом проходит цыганка. В гримерную.

Съёмки картины "Где твоя мама". Фото: Алексей Кунилов

– Лишние отошли с площадки. Какова готовность? Десять секунд? Замечательно. Пробуем поснимать, – Антон Елисеев делает глоток кофе. Он сидит на плейбеке.

Наблюдать за съёмками отдельное развлечение. Похоже на сбор пазла. Ты смотришь одну сцену, потом другую. Полицейский участок, мать, дочь. Пытаешься прикинуть, что получится в итоге. Не получается. Цыганка никуда не вписывается.

– Это история о взаимоотношении матери и дочери, – пояснил «ОГ» Антон Елисеев. – Суть в том, что у матери заболевание, и она думает, что её дочь похитили. На самом же деле она вспоминает историю из своего детства, когда её похитили цыгане. Кино – это поиск себя через образ матери. Такой сценарий написала Анастасия Чернятьева – уральский драматург. Мы должны были снимать четыре маленьких этюда, но в итоге мы решили объединить это всё вместе. Артисты все уральские, а вся техническая команда – выпускники школы Свердловской киностудии.

Режиссёр удаляется на площадку. Цепочки людей устремляются за ним. Огромный муравейник снова приходит в движение. А движение – жизнь. Для Свердловской киностудии, переживавшей разные времена, это точно так.

Евгений Григорьев: «Дети должны «понюхать» кино» Евгений Григорьев. Фото: Алексей Кунилов Первый заместитель генерального директора Свердловской киностудии Евгений ГРИГОРЬЕВ о будущем предприятия. – Приятно, что здесь, в большом павильоне, снова кипит работа. – Вот видите этот пол? Посмотрите (Евгений Григорьев стучит по нему ногой. – Прим. «ОГ»). Здесь был «мокрый» павильон. Его можно было залить водой, плавать на лодках и снимать кино. А потом эту воду слить, спустить. Но в итоге пол залили бетоном, потому что так проще выставки проводить. Теперь здесь нельзя писать звук. Послушайте, какое эхо. Раньше ставили декорации и крепили их к полу. А теперь? Ребята сейчас для съёмок сделали трюк, потому что декорации надо присверливать к полу, но не к бетонному. Нужно это менять. И тратить на это большие деньги. – Можете вкратце рассказать, что ещё предстоит сделать на киностудии в первую очередь? – Комплекс мероприятий. Нужно восстановить критическую кинематографическую инфраструктуру. Это серверы, где хранится цифровой материал. Их нет. Монтажные. Их нет. Кинокамеры – их тоже нет. Мы сейчас в лизинг взяли две штуки. Ещё свет наладить. Для этого нужны большие деньги. И люди. Их тоже нет. Специалистов первого состава – режиссёров, художников, операторов – допустим, можно импортировать. Но ты не привезёшь всех. Нужно здесь заниматься с людьми. Очень надеемся, что в будущем нам хватит сил запустить курсы профориентации для детей. Они должны где-то «понюхать» кино и, может быть, связать с ним жизнь. Это серьёзные вещи. Нам многие говорят: столько сделать – это нереально. Чуть ли не пальцем у виска крутят. Можно сидеть, ничего не делать и только повторять: нереально, нереально. А мы попробуем. Есть люди, готовые работать, готовые что-то делать.

Фотограф "Облгазеты" Алексей Кунилов снял также видео со съёмочной площадки.